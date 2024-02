Migrantes del CIE de Valencia denuncian nuevas agresiones policiales: “Me dieron un puñetazo en la boca y caí al suelo”

CIE de Zapadores en Valencia. (Europa Press)

Varias personas migrantes que se encuentran en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, han denunciado ante el juzgado agresiones por parte de agentes de la Policía Nacional, que supuestamente hicieron un uso desproporcionado de la fuerza. En la denuncia consta cómo un migrante recibió un puñetazo en la boca por parte de un policía, lo que le hizo “caer al suelo inconsciente”.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de febrero, entre las 10:00 y las 12:00 de la mañana, cuando uno de los internos se estaba lavando los dientes en el baño y un policía le pidió que le acompañara para tomarle las huellas dactilares. Esa persona pidió al agente que le dejara terminar de asearse, pero el policía, según se indica la denuncia, le empezó a “sacar por la fuerza del baño”, lo cual indignó a otros internos, que empezaron a gritar que “les trataban como animales”. Tras esta situación, uno de los internos se encontraba visiblemente afectado, por lo que otro compañero lo llevó a su habitación para intentar calmarle y ahí es cuando “el mismo agente que se llevó por la fuerza al otro hombre del baño” se le encaró. Cuando el policía “se disponía a agredir”a ese interno, otro se interpuso entre ambos y “recibió un puñetazo en la boca haciéndoles caer al suelo inconsciente”, indica el escrito.

Te puede interesar: Los problemas vuelven al CIE de Madrid: 50 migrantes denuncian agresiones policiales con “patadas en la cabeza”

“En ese momento mis compañeros me auxiliaron para tratar de incorporarme y que no me atragantara con la sangre”, señala el denunciante, tras lo cual varios policías antidisturbios llegaron y “comenzaron a sacar a todos de sus habitaciones mientras les golpeaban aunque no opusieran resistencia”, añade el afectado en el escrito enviado al juzgado, por lo que varias personas resultaron heridas.

Desde la plataforma CIES NO Valencia recuerdan que llevan años recogiendo denuncias de este tipo y aseguran que “el uso desproporcionado de la fuerza en los CIE es una constante”.

[ABRIMOS 🧵]

Internos del CIE de Zapadores (#València) denuncian malos tratos y agresiones policiales.



Desde la Campaña @CIEsNO llevamos años recogiendo denuncias de este tipo. El uso desproporcionado de la fuerza en los CIE es una constante#CIEsNO #StopDeportaciones #hiloDeX pic.twitter.com/5KZX4oDS3a — CIEs NO (València) (@CIEsNO) February 22, 2024

El denunciante considera que al haber sufrido una agresión bajo custodia del Estado, “existen unos responsables directos, que son los funcionarios agresores” y un responsable indirecto, “que es el Estado, bajo cuya supervisión han sucedido los hechos”. Por ello, el interno de este CIE pide que se suspenda cautelarmente su expulsión, debido a que “debe prevalecer su condición de víctima” hasta que se esclarezcan los hechos, indica.

Te puede interesar: Cómo actúan los médicos ante la violencia sexual: “Atendemos a mujeres agredidas por un desconocido. Las que sufren maltrato continuo no acuden a Urgencias”

Otro episodio de supuestos agresiones policiales en Madrid

Los hechos ocurridos en el CIE de Valencia se producen después de que esta misma semana se haya conocido otra denuncia por parte de 50 internos en el CIE de Aluche, en Madrid, que aseguraron recibir “porrazos y patadas en la cabeza” por parte de varios agentes de la Policía Nacional. Este centro había reabierto sus puertas hace apenas dos meses, después de que estuviera cerrado casi un año por obras de mantenimiento. En esta caso, tampoco es la primera vez que los internos de este centro denuncias agresiones policiales.

Los CIE, que se crearon para controlar los flujos migratorios y agilizar las devoluciones, son edificios públicos no penitenciarios pero de gestión policial —dependientes del Ministerio del Interior— donde permanecen internadas personas que se encuentran en situación irregular en España por no tener los papeles en regla. El tiempo máximo que los migrantes pueden permanecer en estos centros son 60 días, un periodo de tiempo en el que normalmente los internos son deportados a sus países de origen.