La cantante Melody se convierte en madre de su primer hijo tras adelantarse el parto: “Completamente enamorada”

La cantante Melody en una imagen de sus redes sociales (Instagram)

La cantante Melody, cuyo nombre completo es Melodía Ruiz Gutiérrez, se encuentra viviendo los días más emocionantes de su vida tras convertirse en madre. La intérprete de la icónica canción El baile del gorila ha compartido a través de sus redes sociales la buena nueva de que ha dado la bienvenida al mundo a su primer hijo, que ha nacido un mes antes de lo previsto.

La artista sevillana está gozando de un buen momento tanto a nivel personal como profesional. El pasado mes de diciembre lanzó su sencillo El Trato y, días después, anunció que se encuentra en la dulce espera de su primer bebe. Melody acostumbra a compartir diferentes momentos de su vida con los más de 620 mil seguidores que acumula en su cuenta de Instagram, por lo que, como era de esperarse, anunció su embarazo en la red social.

Te puede interesar: Soraya Arnelas pierde al bebé que esperaba: “Nuestras hijas están siendo nuestro mayor apoyo”

“Me llena de alegría contaros esta noticia. Estamos superfelices y me encanta poder compartirlo con vosotros. Ha sido un año lleno de muchas alegrías y esta la que más”, escribió la artista junto a un vídeo en el que presumía de barriguita.

La cantante Melody (Canal Sur)

En ese mismo post, la cantante aseguró que tenía “más ganas que nunca de seguir compartiendo música”, pero de ahora en adelante sería de una forma más especial y emotiva para ella. “Gracias Dios por esta bendición, ya te amamos mucho”, zanjó, dejando entrever que se encontraba derretida de amor por su pequeño.

Tras varios meses y una larga espera, por fin llegó el gran día. De nuevo, Melody ha anunciado la llegada de su bebé al mundo a través de sus redes sociales, donde, además, ha explicado que el parto se le adelantó. De esta manera, el bebé ha nacido un mes antes de lo previsto. Sin embargo, el benjamín de la familia se encuentra sano, tal y como ella misma ha dejado ver a través de una enternecedora imagen.

Te puede interesar: Chanel y st. Pedro, pillados paseando de la mano por Madrid: ¿nueva pareja sorpresa o promoción mediática?

“Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón”, ha escrito en el post, que ha acompañado con una canción de su repertorio, El trato. En el clip, se observa al retoño tumbado y durmiendo plácidamente, mientras que sus padres, orgullosos, le toman la manita.

En cuestión de horas, la publicación se ha llenado de numerosas muestras de cariño y enhorabuena por la noticia. Fans, amigos y compañeros de profesión, como Antonio Carmona, Pastora Soler, Paco León, Toñi Moreno o María Peláe, fueron algunos de los rostros que le enviaron sus mejores deseos a la cantante en su nueva etapa como madre primeriza.

¿Quién es el padre?

Si bien es cierto que la trayectoria profesional de más de veinte años de Melody es públicamente conocida, lo que para muchos es un secreto es su vida personal. La artista comparte diferentes momentos de su vida, algunos de lo más personales, como ha sido su embarazo. Pero lo que siempre ha sido un misterio es la identidad de la persona con la que comparte vida la andaluza.

“Tengo mi pareja y estamos los dos loquitos”, confesó sobre las ganas que tenía de ser madre y de que su pequeño llegase al mundo, sin entrar en más detalles sobre quién es el padre de la criatura. “No soy una persona de hablar de mi vida personal y me gusta cuidarme mucho”, señaló en el espacio de Telecinco Fiesta.

“Yo he elegido cantar, pero él no y tengo que respetar eso. Hay personas a las que les gusta y a otros que no”, sentenció, haciendo referencia a que esta sería la razón por la que no revela la identidad de su chico. Pese a que su rostro sigue generando una gran incógnita entre los seguidores de la artista, lo que sí está claro es que Melody y su chico están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas.