El dardo de Antonia Dell’Atte a Alessandro Lequio: “Todos mis ex están muertos”

Antonia Dell'Atte, en la presentación de 'Bailando con las estrellas'. (Mediaset España)

Antonia Dell’Atte tiene respuesta para todo, pues la italiana siempre ha acaparado todos los focos por su peculiar sentido el humor y sus ingeniosas contestaciones, características que ya se han convertido en su seña de identidad.

Así, no es de extrañar que la modelo haya sido uno de los fichajes clave en Bailando con las estrellas, formato que le ha permitido regresar a Telecinco para formar parte del jurado que califica las actuaciones de los participantes.

Pero, al margen de sus valoraciones, la musa de Armani se ha convertido en una de las juezas más controvertidas por sus drásticas y contundentes respuestas a diferentes cuestiones. Sin ir más lejos, este sábado, su rostro ha acaparado todos los focos tras cargar duramente contra Alessandro Lequio, eso sí, sin hacer mención de su nombre.

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'. (Mediaset España)

Y es que las cosas no terminaron bien y, desde entonces, parece que hay un abismo entre los dos. Antonia Dell’Atte y el exmarido de Ana Obregón se dieron el sí, quiero en 1987 y, durante diez años, tuvieron una historia de amor de la que nació Clemente, su único hijo en común. Sin embargo, en 1997 ambos continuaron sus caminos por separado.

Tras su ruptura, empezaron a proliferar rumores de que el empresario italiano mantenía un romance con la bióloga, algo que no gustó nada a Antonia. “No era feliz en mi matrimonio, fue algo horroroso”, afirmó durante una entrevista en el programa La gran confusión de Andrés Sardá. La modelo también ironizó acerca de la supuesta relación que Alessandro mantenía con Ana Obregón en aquel entonces: “Por suerte, España, y la que se lo ha llevado, me han quitado un peso de encima”.

Antonia Dell'Atte en una imagen de archivo (Europa Press)

“Todos están muertos”

Desde que puso fin a su historia de amor con Lequio, la vida amorosa de la italiana ha sido toda una incógnita. Tanto que en los últimos años no se le ha conocido públicamente otra pareja más que el conde italiano. Es por ello que no es de extrañar que cuando se habla de sus exconquistas, todo apunte al colaborador de Así es la vida.

Tras la actuación de Jonan Wiergo y David Díaz, en la que realizaron un Valls vienés, llegó el turno de la evaluación del jurado. Para Boris Izaguirre, la conexión que los dos bailarines demuestran en plató es “muy actual y moderna”.

Antonia Dell'Atte en 'Bailando con las estrellas' (Mediaset)

“Yo en un principio pensaba que vosotros erais lamentablemente herederos de una educación machista, en la que llevarse de una manera es de mujer y no de varón. Nos demostráis que sois modernísimos, incluso en eso del activo y el pasivo en la relación homosexual. Sois redondos y flexibles”, ha asegurado el venezolano, mientras se escuchaba decir a la italiana “Mamma mia”.

“La semana me parecía que estabais atrapados en que tenéis miedo de gustaros vosotros. Esta relación es la defensa del poliamor ante la monogamia, que se pone un poco con barreras muy altas. Hoy siento que os estáis apartando de eso. Os invito que os mantengáis en este disfrute y en ese jardín maravilloso en el que estabais metidos”, ha continuado Izaguirre, mientras la modelo decía “vale” con la idea de que este terminase su discurso.

Justo en ese momento, Antonia Dell’Atte ha tomado la palabra e irónicamente ha dicho: “Yo es que soy hetero”. Ante estas palabras, Izaguirre le ha contestado a modo de broma que una persona más hetera que ella no había. “Tu ex es una persona más hetera que tú”, ha soltado el presentador de Más vale tarde poco después, haciendo referencia a Alessandro Lequio. “Yo no tengo ex. Se han muerto todos”, ha replicado tajantemente y acto seguido se ha centrado en evaluar la actuación de los dos participantes. “Es increíble”, ha soltado Izaguirre. Un momento de lo más icónico que ha desatado la risa en plató.