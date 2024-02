Nacho Vidal confiesa que tiene secuelas de por vida por la última ETS que contrajo en el porno: “Me ha quedado crónica”

Nacho Vidal en el programa Col·lapse'. (TV3)

Hacía más de un lustro que Nacho Vidal no se sentaba en un plató de televisión, pero la espera ha merecido la pena. El actor de cine porno se convirtió este sábado en el protagonista de Col·lapse, de TV3, donde concedió una intensa entrevista a Ricard Ustrell. Como no podía ser de otra manera, la conversación estuvo centrada en su carrera y el catalán confesó que si se hizo famoso a lo largo y ancho del mundo fue “porque me ha gustado mucho lo que he hecho durante muchos años. Cuando yo trabajaba, nunca sentía que estaba trabajando. Llegaba al set y lo primero que hacía era presentarme a la persona o personas con las que iba a tener sexo. Ya tenía relaciones antes del rodaje”.

Además de estar ante las cámaras, Nacho también pasó varios años como productor y director, intentando cambiar la concepción del cine X tras darse cuenta de que “mucha gente empezaba a tener relaciones sexuales viendo mis películas”. “Hay una serie de películas mías que todo es muy light y muy tranquilo, que nada tiene que ver con lo que hacía Rocco Siffredi. Empecé a producir películas con preservativo, pero mis ventas cayeron”, admitió.

La cara amarga

Y aunque sin duda guarda buenos recuerdos, lo cierto es que su paso por el porno tuvo una cara muy amarga, pues acostarse con tanta gente le acarreó graves problemas de salud. “He contraído todas las ETS menos el VIH”, reveló, añadiendo que “la última que he contraído es la que me ha quedado crónica para toda la vida“.

Nacho Vidal en el programa Col·lapse'. (TV3)

Y si bien no pronunció el nombre de la enfermedad causante, sí que afirmó que su problema se llama “síndrome de Reiter, una artritis reactiva”. En la actualidad se está tratando con “una medicina biológica con unas pastillas”.

El actor explicó que se trata de una dolencia tan rara que los médicos tardaron varios meses en descubrir de qué se trataba. “Es una enfermedad que tardaron tres meses en detectármela porque es muy rara. El día que me la diagnosticaron llevaba tres meses en la cama sin poder caminar. Es como la gota, pero multiplicada por dos millones. No podías mover nada y tenía mucha fiebre”.

Nacho Vidal en el programa Col·lapse'. (TV3)

Centrado en su recuperación y en mejorar todo lo posible, Nacho Vidal vive totalmente alejado de la industria que le hizo famoso, aunque sigue viviendo del personaje que creó. De hecho, parte de sus beneficios económicos vienen de su tienda erótica, en la que se pueden comprar tanto objetos sexuales, entre los que hay réplicas de su pene, hasta colonias, lubricantes o productos de higiene.