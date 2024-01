El récord que Lamine Yamal ha batido en Copa del Rey con el Barcelona: nadie le supera en el siglo XXI

Lamine Yamal celebra su gol ante el Athletic en Copa del Rey (REUTERS).

24 de enero de 2024. Otra fecha que recordará para siempre Lamine Yamal y que ya forma parte de la historia del fútbol español porque el jugador del Barça se ha convertido en el futbolista más joven del siglo XXI en marcar un gol en Copa del Rey. Ante el Athletic gozó de su primera oportunidad para igualar el récord que ostentaba Juanmi Jiménez, quien vio puerta con el Málaga en la temporada 2009/2010 a la edad de 16 años y 238 días.

Poco más de una década después, Yamal ha igualado dicho registro anotando su primer tanto en su debut copero. A la primera fue la vencida para el azulgrana, que se perdió los dos encuentros anteriores ante Barbastro y Unionistas debido a una expulsión sufrida la temporada pasada ante el Málaga. “Hace tiempo que sabemos que arrastra una sanción del año pasado con el juvenil. Tiene dos partidos de sanción”, aseguró Xavi.

El más joven de LaLiga

Lamine Yamal viene rompiendo récords con facilidad, lleva todo el inicio de temporada escribiendo su nombre en los libros de historia. Con tanta o más facilidad como lo hizo Ansu Fati cuando explotó. El partido de Granada, en el que anotó un tanto, le permitió igualar el récord de precocidad goleador de siempre en LaLiga antes de un parón de selecciones. Precisamente fue con La Roja donde había roto sus dos últimos récords. Ante Georgia, se convirtió en el debutante y goleador más joven de la selección. Con el Barça, la lista de récords batidos es interminable. Debutante y goleador más joven en la historia de LaLiga. El más precoz en ser titular en la historia del Barça tanto en Liga como en Champions.

El crecimiento meteórico de Lamine Yamal visto por su familia: “Ahora no me ayuda tanto en la panadería, no tiene tiempo”

Hay niños que no se comportan como tales. Niños que juegan como veteranos, sin que les pese la presión de sus primeras veces. Hay niños, y Lamine Yamal es uno de ellos. Ha nacido una estrella en Can Barça. Una de esas que no necesita marcar gol para brillar con luz propia y apagar el resto de constelaciones azulgranas. En la primera jornada de la Champions, en Montjuic frente al Amberes, se convirtió en el futbolista más joven del Barça en disputar la competición con 16 años y 68 días, superando a Ansu Fati.

Y en la segunda, volvió a romper otro registro. Pero esta ocasión, no solo a nivel de club, sino de la historia del torneo. Logró ser el jugador titular más joven en toda la historia de la UEFA Champions League, superando por tres días al nigeriano Celestine Babayaro que militaba en el Anderlecht belga. El extremo azulgrana ha vivido siete días para el recuerdo. El lunes firmó su renovación con el Barcelona hasta 2026, con una cláusula de 1.000 millones de euros, el pasado miércoles estrenó su primera titularidad en la Champions y este domingo se ha convertido en el goleador más joven de de LaLiga.

Tras los pasos de Messi

Lamine Yamal se dio a conocer en el la última edición del Joan Gamper, un escenario en el que anteriormente ya lo hizo el mayor astro de la historia del Barça: Leo Messi. El argentino, en su debut como titular, dejó impresionado al Camp Nou y a la Juventus, cuya defensa se vio desbordada para frenar todas sus interminables diabluras. Eso ocurrió hace 18 años, cuando Yamal, el protagonista actual, ni siquiera había nacido. “Es un talento, tenemos que ir dosificando al chico, pero es una maravilla verlo participar con este descaro y este desparpajo”, afirmó Xavi tras el encuentro.

La irrupción de Yamal se produce en un momento en el que la afición azulgrana está necesitada de ídolos y él cumple todos los requisitos. Cuenta con un gran potencial, bendición de Xavi y se ha formado en La Masía. “Es un jugador que nos puede ayudar porque tiene mucho talento. Tiene personalidad, último pase, es fuerte… puede marcar una época en el club. Sin ningún miedo lo meto en la lista. Estamos contentos con él. Tiene condiciones futbolísticas muy buenas. He hablado con él y está contento. Alucino con la inconsciencia de los que suben ahora, sin ninguna presión, se atreven a todo, no tienen miedo a nada”, añade Xavi.