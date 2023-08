Los juveniles salvan al Barça de un problema ante el Villarreal

Los jugadores del Barça celebran el gol del Gavi ante el Villarreal (REUTERS).

El campeón continúa a la estela del Real Madrid. Con su trabajado triunfo ante el Villarreal (3-4), se mantiene a dos puntos y logra su segunda victoria consecutiva en Liga. La consiguió jugando al ritmo que marcan los jóvenes, los rebeldes de La Masía con los que Xavi alucina debido a su “desparpajo” en la élite. Gavi adelantó a su equipo tras cabecear un centro de Lamine Yamal que se exhibió en La Cerámica. No marcó, Jorgensen y el larguero lo evitaron, pero estuvo presente en todas las acciones de peligro de los de Xavi que vivió el encuentro desde el palco toda vez que cumplía su segundo y último partido de sanción tras su salida de tono ante el Getafe en la primera jornada liguera.

La tarde se antojaba como una trampa para el Barça. Ante un equipo complicado, con Xavi en el palco e importantes bajas en la convocatoria. No estuvieron Pedri ni Araujo por lesión y Raphinha por amonestación. Además, Iñigo Martínez, que arrastra molestias, e Iñaki Peña todavía no han sido inscritos en la Liga. La Directiva sigue trabajando para reducir la masa salarial del vestuario y poder acometer otro fichaje antes de que se cierre el mercado. Balde, que tenía molestias en un tobillo, entró en la convocatoria, pero no se vistió de corto. Xavi mantuvo su atrevida apuesta y Lamine repitió titularidad. Acertó de lleno porque fue el mejor del partido.

En frente, un Quique Setién que tenía claro el plan. Mandó a Gerard Moreno más caído a banda para que arrastrara defensores y Terrats pudiera atacar el espacio generado. Sorprendió el Villarreal en el arranque del partido con transiciones muy rápidas que le permitieron llegar con mucha claridad al área rival. El VAR anuló un gol de Sorloth por fuera de juego y poco después fueron Baena y el propio delantero noruego estuvieron a punto de marcar. No lo hicieron y cuando se perdona ante un rival como el Barça, se paga.

Parecía que el Barça estaba tocado, pero en cuatro minutos puso el partido muy a su favor. Primero al cabecear Gavi un centro de Lamine y después De Jong batió a Jorgensen tras aprovechar un desacertado despeje de Pedraza. Ese fue el único error del capitán del Villarreal que fue incisivo en ataque. Un dolor de muelas para la zaga azulgrana. Exigió emplearse a fondo a Ter Stegen justo antes de que Foyth recortara distancias con un gran cabezazo. El tanto animó al Villarreal que devolvió las tablas antes de irse a vestuarios. Sorloth aprovechó la enésima subida de Pedraza y anotó a placer. Dos golpes y dos respuestas de los de Setién.

El tercero lo propinaron al inicio del segundo acto, otra vez, con Pedraza asistiendo, pero en esta ocasión, fue Baena el que batió a Ter Stegen. Xavi agitó la coctelera y dio entrada a Ferrán Torres por Oriol Romeu, asentado en el once como mediocentro defensivo. El español volvió a ser decisivo. Necesitó tres minutos para empatar el partido tras una nueva indecisión de la zaga amarilla a la hora de alejar el peligro.

Noticia en desarrollo.

