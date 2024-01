La exnuera de Ana Rosa anuncia por sorpresa su compromiso con un familiar de Íñigo Onieva: “Si me estrello, habrá merecido la pena”

Ana Villarrubia, en montaje de Infobae. (RRSS)

Ana Villarrubia, exnuera de Ana Rosa Quintana y habitual tertuliana de programas de televisión, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que volverá a pasar por el altar con un hombre que, además, es familiar directo de Íñigo Onieva. La psicóloga, que en 2016 se casó con el hijo mayor de la presentadora, Álvaro Rojo, ha compartido varias fotografías con su actual pareja, Pedro José Onieva, tío del marido de Tamara Falcó, para dar la feliz noticia.

“Sí, quiero. Lo quiero todo”, ha escrito Villarrubia en su post. “Porque te quiero a ti, porque eres lo mejor que podía pasarme en la vida, o en cien mil vidas más. Total, ya no existe otra… Esta, que sepas que la quiero vivir tanto aquí como en Baena, tanto en Madrid como en cualquier lugar de Andalucía”, agrega, haciendo referencia al origen cordobés de la familia Onieva.

“Porque, si me estrello (que ya lo he hecho), habrá merecido la pena una y mil veces. Te quiero, como solo tú te mereces @pedrojoseonieva”, finaliza la colaboradora televisiva, dando así una inesperada noticia que confirma lo que ya era un secreto a voces: su divorcio del primogénito de Ana Rosa y Alfonso Rojo, con quien contrajo matrimonio en 2016.

Pese a la exposición pública de sus padres y de la que fue su esposa, el joven abogado siempre ha mantenido un perfil discreto con respecto a su vida privada y hasta ahora no se ha pronunciado sobre su ruptura, una información que ha confirmado su propia exmujer al anunciar que volverá a casarse próximamente.

Lo confirma en directo

Además de desvelar su compromiso en su perfil de Instagram, Ana Villarrubia confirmaba la noticia este lunes en el programa Mañaneros de La 1, donde actualmente es colaboradora. El formato cebó durante toda la emisión que uno de sus colaboradores pasaría por el altar.

“Yo me he enterado esta mañana de que un colaborador de este programa ha encontrado el amor y encima se casa”, comentaba Jaime Cantizano, bromeando con que le molesta que la persona en cuestión no le haya pedido “consejo ni permiso”.

Finalmente, el presentador desvelaba que la persona del programa que ha anunciado su boda era Ana Villarrubia. “Soy muy tímida”, decía ella ante el revuelo en plató. Era entonces cuando otra tertuliana, Pepa González, revelaba el parentesco del novio con el yerno de Isabel Preysler: “Se casa con el tío de Íñigo Onieva”, afirmaba, sorprendiendo a los presentes.

La protagonista de la noticia, por su parte, confesó estar “muy enamorada” y aprovechó para confirmar públicamente la fecha de su boda, que tendrá lugar el próximo 3 de mayo.