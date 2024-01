Los dardos de Kiko Matamoros contra Ana Rosa Quintana y Telecinco: “Donde hacíamos un 14, ahora hacen un 9 y tienen que dar las gracias”

Kiko Matamoros, en 'Sálvame'. (Mediaset España)

Kiko Matamoros se ha sumado a los rostros que formaron parte de Sálvame y que, desde la cancelación del formato el pasado mes de junio, han cargado contra Telecinco. El que fuera colaborador del histórico espacio vespertino ha concedido una entrevista en la que critica abiertamente a la cadena de Mediaset y lanza dardos a Ana Rosa Quintana, quien se ha encargado de cubrir el hueco del programa en la parrilla.

En una charla con el poral Jot Down, Matamoros relata cómo los últimos tiempos de Sálvame se complicaron pese a que los datos de audiencia no eran malos: “Iba bien de audiencia, lo que pasa es que nos lo ponían cada vez más difícil con el código ético que se inventaron y con la prohibición de hablar de determinados personajes”, asevera.

Así, Kiko recuerda cómo una de las primeras decisiones antes de acabar definitivamente con el programa fue recortar su duración: “Nos quitaron las horas de mayor audiencia, de siete a ocho de la tarde, que era donde verdad tirábamos”. A pesar de ello, reivindica el buen rendimiento que tenía el formato de La Fábrica de la Tele, a diferencia de lo que pasa ahora con TardeAR: “Nos fuimos haciendo un catorce y ahora hacen un nueve y tienen que dar las gracias”, espeta.

“Donde Telecinco hace ahora un ocho por ciento, nosotros hacíamos un once, y con veinticinco minutos de publicidad en esa hora, y ahora van limpios, descargaditos de anuncios, para salvar el formato”, prosigue el excolaborador, que no ha escatimado en pullas a Quintana. Según él, la que fuera reina de las mañanas “ha renunciado a la franja de cuatro a cinco de la tarde para mejorar su dato, pero le cuesta llegar al diez, y decía que su objetivo mínimo era el catorce”.

Además, Matamoros habla sin cortapisas del giro a la derecha que Telecinco dio tras la marcha de Vasile. “Apostaron por hacer una televisión de derechas de cara a las generales que se preveían para estas fechas. Al adelantarse y, tras perder las elecciones, no tiene mucho sentido el papel que habían previsto para Ana Rosa como predicadora política”, ha expresado, apuntando a que el salto de Quintana a las tardes formaba parte de esa estrategia de cambio de línea editorial.

Vetado en ‘Crónicas Marcianas’

Por otro lado, el marido de Marta López Álamo ha revelado que fue vetado del reencuentro de Crónicas Marcianas que tuvo lugar hace unas semanas. “Me llamaron al principio y les dije que sí, que no había problema. Fijamos una fecha para hacerlo, pero, de repente, dos o tres días antes me volvieron a llamar para comunicarme que me había caído del proyecto”, narra. Y agrega: “En Telecinco, no sé por qué exactamente, pero algunos nos hemos convertido en personas non gratas”.

Finalmente, Kiko Matamoros recuerda cómo se vivió la cancelación de Sálvame y el malestar que generó el hecho de que todo el equipo se enterase por una filtración interesada a un diario: “Yo respeto que nos cancelaran, están en su derecho, cada uno dirige su empresa como mejor le interesa, pero la forma de enterarnos fue bastante irrespetuosa. ¡Joder, que llevábamos catorce años con el programa y nos enteramos de que estábamos en la calle por El Mundo! Es de muy mal gusto. Ni la productora, ni los trabajadores, ni los espectadores se merecían eso”, sentencia.