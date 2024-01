Mediaset veta una entrevista de Risto Mejide a Joaquín Torres por sus “alusiones a Ana Rosa Quintana”

Risto Mejide y Joaquín Torres. (Mediaset España/3Cat).

Joaquín Torres iba a ser uno de los protagonistas de la décima temporada del programa Viajando con Chester. La entrevista del polémico arquitecto con Risto Mejide llegó a grabarse, pero el formato finalizaba su emisión el pasado 6 de diciembre sin rastro de esa charla. Ahora se ha sabido que el motivo es que Mediaset descartó el episodio.

Según adelanta El Confidencial, la cadena decidió enterrar la entrevista tras visionar un corte en el que Torres hacía alusión a Ana Rosa Quintana. Las fuentes consultadas por el citado medio apuntan a que las menciones a la presentadora de TardeAR no han gustado a la cúpula del grupo audiovisual, que ha decidido cortar por lo sano y no emitir el programa en lugar de recortar aquellas partes que no quieran mostrar.

Te puede interesar: Joaquín Torres, ingresado con varias fracturas y lesiones internas tras un accidente: “Un coche me arrolló”

La visita de Joaquín Torres al formato de La Fábrica de la Tele, que ya desveló El Plural, se grabó el pasado 5 de octubre y el arquitecto no dudó en atacar a Quintana, hablando abiertamente de la relación de esta y de su marido, Juan Muñoz, con el comisario Villarejo, entre otros asuntos.

Ana Rosa Quintana y su marido Juan Muñoz. (Europa Press)

Según las citadas fuentes, las confesiones del invitado fueron tan explícitas y polémicas que, al final de la grabación, el presentador le preguntó si creía que Mediaset se atrevería a emitir el programa. Torres respondió negativamente, pero el publicista se mostró convencido de que sí vería la luz. Finalmente, fue el entrevistado quien acertó.

Te puede interesar: Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, condenado a tres meses de cárcel por su implicación en el caso Villarejo

Al parecer, la iniciativa de hablar de otro rostro de la cadena fue del propio Torres, sin que Mejide hiciera ninguna pregunta sobre ella. El arquitecto ya ha criticado abiertamente en otras ocasiones a la periodista, llegando a acusarla a ella y a su marido de querer destruirle mediáticamente. Sin embargo, otros confidentes aseguran que sí fue el publicista quien sacó el nombre de Ana Rosa. Sea como fuere, esa entrevista no verá la luz y la información apunta a que esa decisión está motivada, precisamente, por las alusiones a Quintana.

Adiós a La Fábrica

Viajando con Chester es uno de los tres formatos que La Fábrica de la Tele ‘traspasará' tras romper su relación con Mediaset España y cesar su actividad. Así, Socialité pasará a manos de Fénix Media, productora fundada por Christian Gálvez, mientras que está por ver el destino de Todo es mentira y del programa de entrevistas presentado por Risto Mejide, a quien el grupo de Fuencarral habría ofrecido crear su propia empresa para tomar las riendas de la producción.

Risto Mejide, en 'Viajando con Chester'. (Mediaset España)

El mediático ‘divorcio’ de Mediaset y La Fábrica se produce tras una evidente crisis entre ambas partes, cuyo inicio podría fijarse en la salida de Paolo Vasile y la llegada de una nueva directiva a la cadena de Fuencarral. Sin embargo, desde la productora aseguran que en todos estos meses se les trasladó que la relación seguía siendo igual de buena que siempre.

Te puede interesar: Telecinco despide a María Patiño de ‘Socialité’ tras 7 años al frente del programa

Tras varias idas y venidas, los dueños de La Fábrica, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, propusieron a Mediaset su salida. “Era una relación tóxica y lo mejor era acabarla”, declararon en un encuentro con los medios al que acudió Infobae España. Y aclaran que, aunque la decisión fue de ellos, estuvo condicionada por la actitud de la otra parte: “Es una decisión que tomas porque otros te hacen sentir que no te quieren”.

De esta manera, los directivos de La Fábrica propusieron finalizar su vinculación con Mediaset el 31 de diciembre y dejar de producir los formatos que tienen en cartera. Según relatan sus responsables, se ofrecieron a la cadena para “facilitar el traspaso de esas producciones a otras empresas”, un movimiento que lleva su “tiempo de cocinado” y que probablemente obligue a las partes a prolongar su vinculación más allá del 31 de diciembre, pese a que la ruptura se formalizará en los próximos días.