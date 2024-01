La medida de Unionistas de Salamanca para evitar foráneos en la grada ante el Barça en Copa del Rey: “Será tipo discoteca”

Los jugadores de Unionistas celebran tras vencer al Villarreal y pasa de fase este lunes, tras el encuentro de Copa del Rey, en Salamanca (Castilla y León). (EFE).

El frío y la ilusión son protagonistas en las inmediaciones del estadio Reina Sofía durante la tarde del pasado domingo. A lo primero se le combate con el abrigo y bufanda, mientras que a lo segundo no le vence ni el FC Barcelona, rival de este jueves en Copa del Rey. Cientos de aficionados de Unionistas esperan sonrientes a que llegue la hora de poder entrar al recinto y dar rienda suelta a sus atléticas dotes. Poco más de cien metros separan la entrada del objetivo final: la zona de Panelais. Distancia que, por ilusión, recorren en un tiempo que pone en peligro el récord de Usain Bolt. El acicate para tal correteo no es otro que la certeza de poder ver al Barcelona en Copa del Rey.

Para ello deberán conseguir una de las miles de pulseras que permitirán el acceso al recinto. “La medida viene dada por las quejas de la afición tras el partido del Villarreal en la anterior ronda. Por desgracia, el estadio tiene un límite de butacas y el aforo es diáfano, es decir, el aficionado tiene un único acceso al campo pero puede moverse por todas las gradas. Lo que ocurre es que, en los partidos importantes, la grada de animación en el fondo grande se llena. Contra el Villarreal hubo quejas de los socios de que la gente que fue ahí eran personas que por la notoriedad del partido querían meterse ahí, pero no la gente que siempre suele venir al campo a animar”, explica a Infobae España Miguel Ampuero, vicepresidente de Unionistas de Salamanca, que hizo de la necesidad virtud.

Una pulsera, una garganta

“Recogimos esos lamentos con la idea de premiar al socio. Por ello, en el último partido de Liga contra el Rayo Majadahonda, repartimos pulseras que es lo que valida el acceso al fondo de animación contra el Barcelona. Son de papel y con estampado conmemorativo al partido. Tipo discoteca: te pones la pulsera y puedes entrar. La gente corría por el lateral de la grada para conseguir una”, apunta Miguel.

Aficionados de Unionistas corriendo hacia la zona de Panelais

“Hay que estar orgulloso y satisfecho de que los aficionados tengan tantas ganas de tener una buena posición para animar ante el Barcelona. De esta manera queremos premiar al socio que viene a los partidos de Liga. Es un partido donde queremos que todo el mundo disfrute, pero sobre todo los socios, los que realmente recaudan todos los años dinero para poder competir. Pues que esa gente disfrute del partido porque es su premio también”, zanja.

Un generador de luz e ilusión

El apagón en el estadio Reina Sofía de Salamanca convirtió el Unionistas-Villarreal en la eliminatoria más larga de los dieciseisavos de la Copa de Rey. Casi 24 horas estuvo en el aire el resultado de un partido que se revolucionó en la segunda mitad, con un zarpazo para cada equipo y la luz avisando del problema que estaba a punto de suceder. Antes de que iniciara la prórroga, el titileo inicial dio paso a un apagón que provocó la suspensión del partido. El colegiado ordenó a los equipos retirarse a los vestuarios hasta que el problema estuviese solventado, sin embargo, después de más de 30 minutos de reparaciones, decretó la suspensión de un encuentro que se completó el día siguiente a las 16.30, retrasando hasta las 18.30 el sorteo de octavos de final.

Ni el apagón eléctrico no pudo mitigar el ímpetu de Unionistas, que a la tarde siguiente consiguió el pase a cuartos de final tras una agónica tanda de penaltis. El destino quiso que, en el sorteo retrasado por el apagón, el cuadro salmantino se llevase uno de los Gordos al enfrentarse con el FC Barcelona diez días después de un corte eléctrico para el que Unionistas está preparado. “Fue un problema puntual de la calle”, asegura el vicepresidente del club salmantino.

“Es como si en tu barrio se estropea la acometida de la luz”, detalla. “Es más, el electricista sacaba todos los cables, los montaba de nuevo y aseguraba que estaba bien. El fallo venía desde la calle. Sabiendo esto, está todo preparado. El Ayuntamiento ha preparado con Iberdrola un plan B que es un generador para que, en caso de que hubiese algún tipo de fallo con la acometida, se enchufe y no haya problemas”, explica Miguel Ampuero. “Tiene que caer una bomba nuclear para que aquí se vaya la luz y no funcione. No habrá problema”, finaliza.