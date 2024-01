El plan de Unionistas de Salamanca para evitar otro apagón en Copa del Rey: “Debería caer una bomba nuclear para que no funcione”

Apagón eléctrico durante el partido de Copa del Rey entre Unionistas y Villarreal (Captura TV).

El apagón en el estadio Reina Sofía de Salamanca convirtió el Unionistas-Villarreal en la eliminatoria más larga de los dieciseisavos de la Copa de Rey. Casi 24 horas estuvo en el aire el resultado de un partido que se revolucionó en la segunda mitad, con un zarpazo para cada equipo y la luz avisando del problema que estaba a punto de suceder. Antes de que iniciara la prórroga, el titileo inicial dio paso a un apagón que provocó la suspensión del partido. El colegiado ordenó a los equipos retirarse a los vestuarios hasta que el problema estuviese solventado, sin embargo, después de más de 30 minutos de reparaciones, decretó la suspensión de un encuentro que se completó el día siguiente a las 16.30, retrasando hasta las 18.30 el sorteo de octavos de final.

Los operarios del club no consiguieron recuperar a tiempo la luz, sí lo consiguió José Luis Pablo, aficionado de Unionistas que al “conocer la instalación” echó un vistazo e hizo un “puente para arreglar el contacto quemado”. No obstante, la suspensión fue inevitable tras un incidente que el público se tomó con humor. Además del juego de luces con la linterna de los teléfonos móviles, hubo cánticos de “Mañueco, paga la luz”, en referencia al presidente de la Junta de Castilla y León, presente en el campo, ya que el estadio Reina Sofía es propiedad del ayuntamiento de Salamanca.

Te puede interesar: La manta de Bellingham, los billetes de la protesta, una catapulta y el apagón de Salamanca: lo que no se vio en Copa del Rey

Un generador como solución

Ni el apagón eléctrico no pudo mitigar el ímpetu de Unionistas, que a la tarde siguiente consiguió el pase a cuartos de final tras una agónica tanda de penaltis. El destino quiso que, en el sorteo retrasado por el apagón, el cuadro salmantino se llevase uno de los Gordos al enfrentarse con el FC Barcelona diez días después de un corte eléctrico para el que Unionistas está preparado. “Fue un problema puntual de la calle”, asegura a Infobae España Miguel Ampuero, vicepresidente del club salmantino.

Entrevista a Miguel Ampuero, vicepresidente del Unionistas.

“Es como si en tu barrio se estropea la acometida de la luz”, detalla. “Es más, el electricista sacaba todos los cables, los montaba de nuevo y aseguraba que estaba bien. El fallo venía desde la calle. Sabiendo esto, está todo preparado. El Ayuntamiento ha preparado con Iberdrola un plan B que es un generador para que, en caso de que hubiese algún tipo de fallo con la acometida, se enchufe y no haya problemas”, explica Miguel Ampuero. “Tiene que caer una bomba nuclear para que aquí se vaya la luz y no funcione. No habrá problema”, zanja.

Partido más importante de la historia de Unionistas

“Creo que cuando jugamos contra el Real Madrid en 2020, hace cuatro años ya, también fue muy significativo. Es verdad que era dieciseisavos de final y ahora son octavos. Entonces, a nivel de competición, es el año que más lejos hemos llegado y en consecuencia el más importante a nivel deportivo”. Así explica Miguel Ampuero el partido de este jueves ante el Barcelona. En esa misma línea se mueve Dani Ponz, técnico de Unionistas.

Te puede interesar: El Atlético se sostiene a sí mismo y evita que se le atragante la Copa del Rey en Lugo

“He soñado hasta cómo sonaría una falta, un córner o un saque de banda. Todo esto va a quedar para la historia. Fíjate lo de Txetxu Rojo que tanto nos acordamos. Animo al público a que lo disfruten porque nos visita uno de los equipos del mundo y que cada acción positiva la jaleen y lo disfruten. No he llegado ni al gol, no sé lo que se me puede pasar por la cabeza. Tenemos la responsabilidad de estar en un partido de la repercusión internacional. Lo hemos visto en otros casos, a mucha gente le ha cambiado la vida”, asegura Ponz. Salamanca y Unionistas se preparan para escribir otra página dorada de la corta historia del club en la que el Barcelona es el invitado VIP.