Los mensajes de Toni Kroos en redes sociales por los que ahora le pitan en Arabia Saudí

El jugador del Real Madrid, Toni Kroos (Reuters / Isabel Infantes)

Toni Kroos fue el protagonista del encuentro ante el Atlético de Madrid de la Supercopa. Todos los focos que estaban pendientes del alemán desde mucho antes de que saltara al terreno de juego. Los aficionados de Arabia Saudí se la tenía guardado al centrocampista desde hace tiempo y se lo hicieron saber. Durante la primera parte, el campo parecía un minibernabéu con la grada volcada con el equipo blanco, dado que el Real Madrid es un equipo más seguido a nivel internacional que el Atlético de Madrid. Sin embargo, esto cambió en cuanto Kroos pisó el césped.

Corría el minuto 67, cuando Carlo Ancelotti, con el fin de cambiar el rumbo del partido e intentar buscar la ventaja frente a los rojiblancos, decidió mover el banquillo y el elegido fue Toni Kroos. El centrocampista escuchó las últimas instrucciones del técnico italiano y salió al terreno de juego para sustituir a Luka Modric. Y ahí la grada, que hasta ese momento no había dejado de animar a los blancos, realizó una gran pitada al alemán. Pero, ¿qué había pasado y hasta hacía unos instantes los aficionados saudíes estaban animando al Real Madrid?

Lo cierto es que la respuesta está en Toni Kroos. Cuando el país árabe decidió potenciar su liga nacional de club y para ello fichó a un gran número de jugadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Firmino, Mané o Neymar entre otro. Una situación que el alemán no dudó en criticar y dejó su opinión clara sobre estos futbolistas que habían decidido dar un giro a su carrera movidos por el dinero. En su momento, Kroos criticó a Gabri Veiga por marcharse al equipo Al Ahli, durante el verano pasado, un movimiento que calificó como “vergonzoso”.

Aunque no ha sido al único al que ha criticado por marcharse a Arabia: “Se ha llegado a comentar que allí se juega un fútbol ambicioso, pero todo gira en torno al dinero. Al final, es una decisión por el dinero y contra el fútbol. Es entonces cuando empieza a ser difícil para el fútbol que todos conocemos y amamos”. El alemán salva algunos casos, ya que considera que todos tienen que tomar una decisión para sí mismo, como el de Cristiano Ronaldo, sobre quien dice que “decidió hacerlo hacia el final de su carrera”. Sin embargo, no comprende que algunos jugadores, “que están en mitad de su carrera y tienen calidad para jugar en los mejores clubes de Europa, decidan hacer esos cambios. Es ahí cuando esto empieza a ser difícil para el deporte que amamos”.

Kroos critica la falta de derechos en Arabia

Sin embargo, esto no es lo único que critica, dado que el jugador del Real Madrid también explicó cuál sería el motivo por el que no ficharía por un equipo de Arabia Saudí: la falta de derecho humanos. En este sentido, el alemán afirmó: “La falta de derechos humanos es lo que me impediría irme”. Además, de criticar la falta de derecho, el alemán también atacó el propio torneo de la Supercopa y su traslado de España a Arabia. “Nosotros solo somos títeres de la FIFA, la UEFA y las demás instituciones. Si existiese un sindicato de futbolistas, no jugaríamos una Supercopa de España en Arabia”. A lo que añadió: “Por desgracia, no lo decidimos los jugadores. Tratan de absorberlo todo económicamente y exprimirnos físicamente”.

Estos comentarios no sentaron nada bien a los aficionados de Arabia Saudí, quienes no dudaron en mostrar su enfado con el alemán en cuanto este saltó al césped. Eso sí, lejos de quedarse callado, Kroos, cuando terminó el partido, dejó un mensaje para toda la grada que le había abucheado a través de sus redes sociales: “¡Ha sido divertido hoy! Multitud increíble”.

Cabe destacar que es posible que esta historia no haya llegado a su fin, dado que al Real Madrid todavía le queda un partido que disputar en territorio saudí. El domingo tiene una cita con el Barcelona para disputar la gran final de la Supercopa. Un nuevo escenario en el que los aficionados podrían tener preparada una nueva pitada para el futbolista blanco, quien podría devolverse alzándose con la victoria.