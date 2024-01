“Lo que es ilegal es no pagar las horas extras”: la reacción del economista Julen Bollain al mensaje de un jefe que amenazó con sancionar a sus empleados

Hilo de X (antiguo Twitter) con la reacción de Julen Bollain.

Las redes sociales, especialmente X (antiguo Twitter), se han convertido en el canal de denuncia por excelencia para muchas personas. Millones de usuarios abocan a esta red quejas, normalmente con cierto tono humorístico, de los infortunios que viven en su día a día a fin de compartirlos con los demás y sentirse un poco más acompañados. Así, X ha emergido poco a poco como la red principal donde, además, denunciar las injusticias sociales, entre las cuales, la precariedad laboral o las ofertas de trabajo abusivas.

Esta vez, el tema protagonista han sido las horas extras, es decir, la cantidad de tiempo adicional que un trabajador añade sobre su jornada laboral ordinaria que, en España, suele ser de ocho horas. Además, según regula la ley, estas horas deben “abonarse económicamente o recompensarse con descanso por pacto individual o colectivo”. No obstante, en varios países esto no suele ser lo común, y es que en muchos puestos de trabajo se ha llegado a un tipo de consenso no escrito en que hacer horas extra gratuitamente forma parte de la labor del buen trabajador. Así lo ha denunciado el economista Julen Bollain en X respondiendo a una captura de pantalla de WhatsApp compartida por la cuenta Out Of Context México.

Que las quejas no pasen desapercibidas

Lo que pasó en esta empresa es un hecho insólito, no muy frecuente, ya que pocos trabajadores se quejan tan directamente. En la imagen compartida por Out Of Context México se lee una conversación de WhatsApp donde un tal Samuel Recursos pasa por un grupo de trabajo la imagen de la pizarra de la sala de reuniones donde se puede leer “¿Cuándo pagan las horas extras?”.

Empleada agotada después de una larga jornada laboral (Shutterstock).

La queja, pese a creativa, parece que no gustó mucho a los jefes. El mismo Samuel Recursos, acompañó la imagen con un texto mostrando claramente su enfado: “¿Quién dibujó esto en la pizarra de la sala de juntas? Hacer esto es grosero y hasta ilegal”. “Muchos no entienden que estamos en una empresa seria y que aquí no es un sindicato revoltoso para estar queriendo sacar dinero por todo”, continuó. Por último, terminó con tono amenazador indicando al resto de empleados que “habrá sanciones”. Los empleados no tardaron en responder a la intimidación de Samuel preguntando “si van a pagar las horas extras que hicimos esta quincena”.

Reacción en redes

Julen Bollain compartió el hilo de Out Of Context México con un claro y contundente mensaje: “Lo que es ilegal es no pagar las horas extras, Samuel Recursos”. Pero el profesor y economista no ha sido el único en reaccionar mostrando apoyo a los empleados de esta empresa. Algunos usuarios han aprovechado para reivindicar los derechos de los trabajadores mofándose de la situación: “Cómo son estos trabajadores, quieren cobrar por trabajar, ¡qué ilegalidad!”.

En total, el hilo acumula ya 16.000 me gusta y más de 200 comentarios de usuarios que simpatizan con los trabajadores de dicha empresa. Entre los comentarios, incluso se pueden leer burlas a Samuel recordándole que “él también es un simple empleado al que están explotando” o preguntándole “si cree que va a heredar la empresa”.