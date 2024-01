“Si no salieras de tu casa harías un favor a la humanidad”: las respuestas del dueño de un bar a las críticas de los clientes

El hilo de X (antiguo Twitter) de @SoyCamarero

La cuenta de X (anteriormente Twitter) Soy Camarero, destinada a hablar de la hostelería en general y de las anécdotas de los trabajadores con los clientes en específico, ha compartido un curioso y entretenido hilo con algunas de las respuestas del propietario de un bar a las reseñas recibidas en Google.

Pese a contar con una puntuación de 4,1 sobre 5 en Google -un hito nada fácil- y acumular más de 700 reseñas, el dueño de este local no tiene pelos en la lengua a la hora de responder a las críticas hacia su bar o sus trabajadores. “Queréis hacer lo que os dé la gana y, si no, me enfado y miento, gracias. Yo tengo cuatro hijos y siempre me adapto, no voy por ahí imponiendo mi ley”, “¡Qué bien cuentas los mejillones! ¿Cuántos querías, 40? Quédate en casa y deja de ir por ahí contando cosas” o “Muchas gracias por tu opinión, a esta hora, 1 y media de la mañana, estoy mirando la pila de raciones de zamburiñas que se han vendido y a todo el mundo le han encantado menos a ti. Cuando hablas de algo y no tienes ni idea, ¿qué valor tiene tu opinión? Ninguno. Eres de esas personas que sí que dejan mucho que desear. No vuelvas por favor.”

La respuesta del propietario del bar a una mala reseña en Google.

Aunque no justificable la violencia que algunas de las respuestas denotan, este divertido hilo de X y la larga lista de respuestas que se puede leer en Google, dan que pensar. Seguramente esta no sea la mejor manera de responder a las malas reseñas, sin embargo, el propietario del bar quiere, en un intento probablemente fallido, dar contexto de cada situación, señalando las dificultades inherentes al sector de la hostelería. El dueño de este local destaca también que los trabajadores de la industria tratan cada día con decenas, incluso centenares, de personas y los desafíos que esto puede suponer. Así, sugiere indirectamente que la comprensión de estas dificultades podría cambiar la percepción de las interacciones de los clientes.

La respuesta en redes

El hilo de Soy Camarero, que acumula ya casi 400 me gusta, no ha dejado indiferente a los usuarios de la red. Para algunos, ha sido de lo más entretenido y destacan que han pasado un buen rato leyendo reseñas y comentarios. Incluso hay quien le da la razón al dueño: “así es como hay que contestar al chusmerio”.

No obstante, parece que las formas de responder del propietario de este local no han caído en gracia a todos los internautas. Tanta crítica negativa hace dudar de la veracidad de las respuestas, que puede que sean fruto de la rabia del dueño, y crean rechazo inmediato a ir a este bar: “Cuando tiene tanta reseña negativa... es que algo hay”, “Yo te digo que leyendo estas contestaciones, ¡ni muerto de hambre entro en este bar!”.