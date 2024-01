El día que Feijóo se enfadó con su mano derecha y puso en apuros al presidente gallego

Feijóo durante una reunión con el Comité Ejecutivo del Partido Popular. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

“Un partido fuerte”. Este es el lema bajo el que Alberto Núñez Feijóo ha presidido el último Comité Ejecutivo del Partido Popular, que se celebró este martes en Génova, 13. El jefe de la oposición ha reunido al núcleo duro del partido para diseñar la hoja de ruta de los próximos meses, con las elecciones gallegas, vascas y europeas cada vez más cerca. Por mucho que lo intentó, Feijóo no tuvo su mejor día. Nada más arrancar la jornada, puso en duda las palabras de Alfonso Rueda sobre el vertido de pellets que amenaza la costa gallega y cargó contra Miguel Tellado por explicar mal una de sus propuestas estrella. La unidad del “partido fuerte” saltó entonces por los aires.

El líder de los populares ha llevado la contraria al hombre que lo sucedió al frente de la Xunta, Alfonso Rueda. El candidato a la reelección en las elecciones gallegas asegura que no tuvo conocimiento del vertido de microplásticos que tiñe de blanco las playas de la comunidad hasta el 3 de enero. Este martes, Feijóo ha reconocido en una entrevista con Carlos Alsina (Onda Cero) que la primera llamada para alertar de la llegada de sacos de pellets al litoral se produce el pasado 13 de diciembre, dos semanas antes de la fecha que facilitó Rueda.

“La Xunta, como es natural, sabe lo que ocurre en Galicia. Lo que no puede saber es lo que ocurre en los mares en los que no tiene competencias —son responsabilidad del Estado—. Lo que sí sabemos es, por una persona que llamó al 112, que estaba empezando a haber alguna bola, microplástico, en los entornos de las playas”, ha detallado el jefe de los populares en Más de uno. Alsina, ante el baile de fechas, le ha preguntado por qué el Gobierno autonómico no tomó las medidas oportunas el 13 de diciembre, tras la primera comunicación oficial. “No estamos hablando de si tomamos medidas, hablamos de si es tóxico utilizar el vertido en costas portuguesas contra la administración autonómica que lo padece”, ha tratado de justificar el expresidente gallego.

Hay un segundo en el que Alsina no puede evitar reírse por cómo se lía Feijóo y confirma que saben lo de los pellets desde el día 13 de diciembre! pic.twitter.com/YuAUetQYRP — ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒 ℙ. 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕥𝕖 (@crispmarcote) January 9, 2024

El pasado lunes, Rueda señaló al Gobierno central por no mantener ninguna conversación hasta el 3 de enero, fecha en la que asegura que tuvo conocimiento del desastre medioambiental. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sin embargo, asegura que la llamada telefónica, registrada en el SIGO —documento que recoge todo lo relativo a cualquier incidencia— tuvo lugar el 20 de diciembre, 14 días antes de lo que expone el presidente autonómico. Los alcaldes de las comarcas afectadas suscriben el discurso del Ejecutivo.

Miguel Tellado y su “falta de pedagogía”

Feijóo también ha reconocido errores de comunicación al vender una de sus grandes propuestas: la disolución de partidos que declaren la independencia o promuevan algún referéndum. El encargado de presentar la iniciativa fue Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso y mano derecha de Feijóo durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia. El diputado gallego anunció que la enmienda a la totalidad del PP a la ley de amnistía contemplaba una medida para castigar a los cargos públicos, autoridades y formaciones que promoviesen la “inobservancia de las leyes” a través de la tipificación de un nuevo delito de “deslealtad constitucional”.

Una semana después, Feijóo ha dado marcha atrás y ha reconocido cierta “falta de pedagogía” a la hora de explicar la polémica medida. “Nuestra explicación la dimos por obvia, cuando hay cosas que no se pueden dar por obvias”, ha argumentado frente a los micrófonos de Onda Cero. El líder de los populares también se ha mostrado abierto a discutir el asunto en el Congreso de los Diputados para ceñir esta disolución de partidos a casos “muy agravados”. El cruce de reproches se ha producido minutos antes de posar frente al cartel de “un partido fuerte” en el Comité Ejecutivo del Partido Popular.