“¿Por qué nos ha mentido tanto, presidente?”: la entrevista de Carlos Alsina a Pedro Sánchez en 6 momentos

“¿Se ve a sí mismo como fiable?”, ha sido una de las primeras preguntas de Carlos Alsina, presentador de Más de Uno en Onda Cero, durante la entrevista a Pedro Sánchez la mañana de este lunes. La conversación ha empezado de una forma muy tensa, con un Alsina agresivo con preguntas en forma de acusaciones, “¿Por qué nos ha mentido tanto, presidente?”, y un Sánchez que ha tratado de mantener la calma y defender su gestión en el Gobierno.

Bildu y el Gobierno

Alsina le ha echado en cara al presidente del Gobierno sus pactos con Bildu a pesar de las promesas de que no lo haría al principio de la legislatura y en la campaña. “No estamos hablando de qué he gobernado con Bildu porque no hay ministros ni consejeros, no hay un acuerdo de gobierno con Bildu, lo que hay es una dinámica parlamentaria con Bildu como con otras formaciones parlamentarias para sacar adelante muchas leyes”, se ha defendido Sánchez.

Los medios conservadores y progresistas

“Hay una absoluta desproporción de medios conservadores que nada tiene que ver con la realidad de nuestro país, que nada tiene que ver con algunas voces que se escuchan en los programas de tertulia, de televisión y de radio”, ha explicado Sánchez ante las preguntas de Alsina por sus anteriores afirmaciones.

El PP, un partido “trumpista”

El presidente ha calificado de “trumpista” al partido liderado por Alberto Nuñez Feijóo. “El PP es trumpista porque incumple con la legalidad, lleva incumpliendo la Constitución cinco años. Porque ha puesto en duda la legitimidad de los resultados electorales. Y porque quiere deshumanizar a su adversario político”, ha enumerado el líder del PSOE.

Subida de la extrema derecha

Alsina ha pedido explicaciones a Sánchez por el aumento de la extrema derecha y le ha pedido que entone el mea culpa: “Cuando usted llegó a la presidencia del gobierno, Vox tenía cero diputados, ahora tiene 52 y es la tercera fuerza parlamentaria y usted no asume ninguna responsabilidad de que en el país que usted ha gobernado se haya disparado la externa derecha como planteaba usted con el independentismo y Rajoy”. “España no es ajena a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo”, ha respondido Sánchez.

“¿Está usted orgulloso de Irene Montero?”

Alsina ha preguntado a Sánchez por la gestión de la ministra de Igualdad y este ha admitido las “discrepancias” ante su socia de Gobierno sobre la “ley de solo sí es sí”. “Yo reconocí el error y sube intentando persuadir a la Ministra de Igualdad del error que se había cometido y de la necesidad de resolver una situación que ni el poder Ejecutivo ni el Legislativo deseábamos”, ha señalado Sánchez, que ha añadido que asumió “en primera persona” ese error y pidió disculpas a las víctimas de la violencia sexuales. Ha admitido que, a pesar de los desacuerdos, ”ha habido avances en materia de igual en esta legislatura”.

Sánchez o Feijóo, Feijóo o Sánchez

A lo largo de la entrevista, se han hecho referencias al cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Sánchez ha señalado que está dispuesto a hacer los debates que sean y en cualquier momento, “sería un auténtico placer”. Alsina ha asegurado que se podrá en contacto con Feijóo para tratar de fijar una fecha. “Mañana mismo”, le ha retado Sánchez.

