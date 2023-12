Los cinco mejores conciertos del 2023: de Aitana a Rosalía pasando por Tini

Rosalía y Tini, entre los mejores conciertos a los que ha acudido 'Infobae España' en 2023

El final del Motomami World Tour, el renacimiento de los festivales (y de las colas kilométricas para coger un taxi de vuelta a casa) y la llegada de los grandes nombres internacionales tras la consolidación del fin de la pandemia. 2023 ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la música en directo... y también de que, en ocasiones, no está de más escuchar a esas voces internas que piden que ahorremos, sobre todo teniendo en cuenta los precios de las entradas de los conciertos actuales (y la antelación con la que nos piden pagarlas).

Ni videoclips, ni directos en Instagram, ni Spotify: la música vuelve a curtirse en el escenario y el fervor por el directo vuelve, después de dos complicados años, a ser la opción melómana más solicitada. Reducir a cinco el número de los mejores conciertos del año es una ardua (y por ende complicada) tarea, pero en Infobae España tenemos claro cuáles han sido los conciertos que nos han hecho vibrar en 2023.

Ante todo, aquellos que no encuentren en esta humilde lista una mención al Renaissance World Tour o a The Eras Tour es porque, de hecho, sólo se van a juzgar los conciertos a los que este medio haya podido asistir en las fechas indicadas. Tampoco entra en esa baza el espectacular juego de luces que The Weeknd empleó en el Cívitas Metropolitano el pasado mes de julio o el trasladado concierto de Blur en La Riviera (como antaño) a causa del temporal estivo que canceló la primera jornada del Primavera Sound Madrid.

Tini, con ‘TINI Tour’

Odiada y querida a partes iguales en su Argentina natal, Tini Stoessel volvió a hacer sold out en el WiZink Center de Madrid en un concierto emotivo, dinámico y estoico en el que confirmó que sigue siendo la reina del pop en el Río de la Plata. La cantante abrazó su pasado como chica Disney (fue la cara más visible de la serie Violetta) e hizo llorar a los asistentes con un alegato en contra de los comentarios nocivos en redes sociales y a favor de la salud mental. Aunque ya había visitado el recinto de la capital en 2022, este pasado septiembre Tini pudo entonar las canciones de uno de los discos mejor valorados de su carrera, Cupido, entre ellos, el tema que da nombre al disco o La Triple T.

Tini Stoessel, durante su actuación de despedida en su gira por España en el WiZink Center de Madrid ayer domingo (EFE/ Ana Báez)

Feid, con ‘Ferxxo Nitro Jam Tour’

El cantante colombiano llegó en pleno julio a Madrid para convertir el WiZink Center en una masa compacta de feligreses vestidos de color verde neón. Con su Ferxxo Nitro Jam Tour, Feid consiguió que todos los asistentes se quedaran sin voz al entonar todas las canciones que han estado de alquiler por las listas de éxitos españolas. Fue uno de los grandes momentos de FOMO en la ciudad, pues se trata de uno de los artistas urbanos del momento junto a Karol G. En el concierto desplegó todo su arsenal de colaboraciones dando entrada a Quevedo, Saiko y Sen Senra. Hey Mor, Feliz Cumpleaños Ferxxo, Yandel 150, La Inocente, Pantysito, Classy 101 o Ultra Solo Remix fueron algunas de las canciones más coreadas entre la grada.

Feid, este domingo en el WiZink Center de Madrid. (Patricia J. Garcinuno/Redferns)

Aitana, con ‘Alpha Tour’

Sólo por el baile de miamor, canción que interpreta junto a Rels B, aquel que generó una controversia falsa que puso en duda la carrera de la artista y su libertad para abrazar su sexualidad, Aitana merece estar en este podio. La extriunfita ha consolidado su carrera con alpha, el álbum en el que ha explorado sonidos electrónicos asociados al pop y con el que ha conformado una gira que, no sólo la confirma como la artista femenina española que más entradas vende, también como una cantante más madura.

Aitana, durante el concierto de este martes en el WiZink Center de Madrid (EFE/ Juanjo Martín)

Rosalía, con su ‘Motomami World Tour’

Cuando parecía que no volveríamos a ver a Rosalía subida a una moto, la artista catalana confirmó que daría una gira de festivales. Pisó el escenario principal de Coachella durante dos semanas consecutivas e hizo lo propio en el Primavera Sound, celebrado por su 25º aniversario tanto en Madrid como en Barcelona. Cantó otras canciones no presentes en su gira original, como Beso, Vampiros o LLYLM y, pese a que no terminaba siendo la misma experiencia que en los estadios cerrados, Rosalía confirmó que el reinado seguía siendo suyo.

Rosalía, en el Festival Primavera Sound (EFE/ Kiko Huesca)

Peso Pluma, con ‘Doble P Tour’

Es el hombre del año para la revista GQ y el fenómeno del 2023. Sólo hacía falta estar presente en el WiZink Center el pasado mes de noviembre para corroborar todo lo anterior. El concierto de Hassan, artísticamente conocido como Peso Pluma, fue una celebración de la cultura de México y del género del corrido tumbado, un folclore peculiar que el joven ha sabido trasladar a las nuevas generaciones con su peculiar voz. No en vano, ‘la doble P’ ha sido uno de esos perfiles que ha sabido sacar a la música urbana de la casilla del reggaetón más clásico.

