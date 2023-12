La decisión de Alcaraz para empezar 2024: sólo otros tres Top 50 coinciden y ninguno es Nadal y Djokovic

Alcaraz en una imagen de archivo (EFE/EPA/Alessandro Di Marco)

Carlos Alcaraz quiere seguir haciendo historia en el tenis. El número dos del mundo ha vuelto a progresar adecuadamente en la élite este 2023, en el que se ha hecho con el segundo Grand Slam de su trayectoria, Wimbledon, y ha sido líder de la ATP algunas semanas. Ya acumula 36, con una rivalidad con Novak Djokovic más que interesante y la ambición de subir aún más sus prestaciones la próxima temporada.

“Estoy motivado porque quiero vencerle. Quiero ser el mejor de la historia. Quiero entrenar con un objetivo. Quiero ganarle. Quiero ganar todos los torneos que voy a jugar”, expuso el español nada más concluir el curso. Todavía no sabe lo que es levantar el trofeo en el Abierto de Australia y Roland Garros, grandes que tendrá sin duda entre ceja y ceja. Los Juegos Olímpicos de París serán otra cita marcada en el rojo. Y, por supuesto, Wimbledon y el US Open, a pesar de que ya los ha conquistado. Además, ganar las ATP Finals, en las que los tenistas españoles no se imponen desde 1998, también sería un logro nada desdeñable.

Te puede interesar: Alcaraz pierde a su entrenador para el Open de Australia, pero ya cuenta con un sustituto ‘talismán’

Alcaraz en su exhibición en México (REUTERS/Henry Romero)

Alcaraz se ha ganado un respeto prácticamente unánime. De ahí que sus propios compañeros de profesión le hayan elegido para llevarse el premio a la deportividad del circuito masculino, reconociendo su buen comportamiento, ya sea jugando o no. Con seis títulos en su haber (Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid, Queen’s y Wimbledon), no ir a más y mejor ni se contempla. De ahí la decisión que ha tomado de cara a sus compromisos más inmediatos.

Carlos Alcaraz enciendo la iluminación navideña en Murcia

Así empezará Alcaraz el 2024

En estos momentos, las exhibiciones son la única preocupación más o menos competitiva de Carlitos. El 27 de diciembre, tiene una con Djokovic en Arabia Saudí, con motivo de la Riyadh Season Cup. El 28, Murcia acogerá la Copa Carlos Alcaraz, con rival por confirmar al cien por cien al haberse lesionado Roberto Bautista. En enero, los torneos volverán a ocupar buena parte de su sitio, con uno por encima del resto: el Abierto de Australia.

Te puede interesar: La victoria de Nadal frente a un campeón de Wimbledon en plena adolescencia

A diferencia de otros jugadores, Alcaraz ha decidido ir directamente a Melbourne, sin preparación previa. Por lo tanto, forma parte de un reducido grupo de Top 50 que se enfrentarán al primer grande del 24 de golpe, fuera de los cuadros de algún ATP 250 o 500 que podrían haber disputado. Daniil Medvedev, número tres; Jannik Sinner, número cuatro, y Stan Wawrinka, número 49, comparten hoja de ruta con el de El Palmar.

Rafa Nadal, tras 11 meses de baja, ha optado por disputar Brisbane, donde reaparecerá tras la lesión más prolongada de su carrera. En cuanto a Djokovic, será de la partida en la United Cup, con Sídney y Perth como sedes. Pero Alcaraz esperará un poco más para dar inicio al año.

Alcaraz esta temporada (EFE/José Méndez)

En sus dos únicas participaciones en el Open de Australia, Alcaraz llegó a la segunda ronda en 2021 (venía desde la previa) y hasta la tercera en 2022. No pudo estar presente en la pasada edición del evento por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.