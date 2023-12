La victoria de Nadal frente a un campeón de Wimbledon en plena adolescencia: “Me avergonzó unos años”

Nadal, en una imagen de archivo en Roland Garros (AP Foto/Michel Euler, Archivo)

Rafa Nadal continúa dejando buenas sensaciones ante su inminente vuelta al tenis. Los entrenamientos de mayor intensidad que viene realizando el español últimamente dan motivos para creer que puede ser competitivo en 2024, a pesar de haber estado 11 meses en el dique seco. Las imágenes de sus sesiones con jugadores como Arthur Fils, Richard Gasquet y Jan-Lennard Struff generan optimismo y los días para que regrese a las pistas ya para competir se descuentan con muchas ganas de forma generalizada.

El tenista español Rafa Nadal confirmó este viernes que volverá a las pistas tras casi un año de ausencia por lesión. El torneo de Brisbane (Australia), de categoría ATP 250, que se disputará entre el 31 de diciembre y el 7 de enero, será donde debute

“Rafa llegó allí (Kuwait) pensando que no iba a ser competitivo, que no iba a estar a la altura, y sale convencido de que puede ser que sí”, ha reconocido Carlos Moyá, principal entrenador del balear. Su calendario va tomando forma: acaba de confirmarse su presencia en Barcelona, uno de sus torneos fetiche, y ya estaba claro que jugará tanto en Brisbane como en el Abierto de Australia. El mayor condicionante con el que se encontrará es que actualmente ocupa el puesto 666 de la clasificación de la ATP.

Esto lleva a que Nadal tenga que acceder a las competiciones por invitación o haciendo uso del ranking protegido, lo que lleva a que pueda enfrentarse a rivales muy potentes desde las primeras rondas de los eventos. Aunque el segundo hombre con más Grand Slams de la historia (22) siempre se ha crecido ante las adversidades, incluso cuando era bien pequeño. El exjugador Pat Cash puede dar buena fe de ello, en una anécdota impagable que está otra vez en primer plano debido al regreso de Nadal y a su próxima presencia en tierras australianas.

Nadal en su último partido en Australia (REUTERS/Loren Elliott)

Cuando Nadal tumbó a un campeón de Wimbledon a los 15

Hace unos meses, el australiano, que llegó a ser cuarto del mundo en 1988, triunfó en Wimbledon en 1987 y fue finalista de Australia en el 87 y el 88, volvió a rememorar su derrota contra un Nadal adolescente. Era 2001 y se suponía que Cash y Boris Becker iban a jugar un partido de exhibición en Mallorca. Sin embargo, el alemán, otro triunfador en la hierba londinense, tuvo que abandonar a última hora por una infección intestinal y la organización decidió sustituirle por el manacorense, campeón del mundo infantil en ese momento.

“Dijeron ‘tenemos a este júnior, todavía tiene 14 (15 realmente) pero es campeón del mundo. ¿Te importaría jugar contra él?’. Dije ‘claro, el espectáculo debe continuar’. Estaba un poco preocupado porque me había costado unas semanas adaptarme a la tierra y no había entrenado mucho. Entonces apareció este chaval, con buena planta y fuerte. Era Rafa”, comentó Cash en el pódcast Control the Controllables.

En plena adolescencia, Nadal ya dejaba muestras de lo que estaba por venir. “Para la diversión del público, Rafa me ganó en el primer set, creo que 6-3 o 6-4 (en realidad, fue 7-5), simplemente persiguiendo las bolas por toda la pista. Así que los asistentes pensaron que aquello era gracioso. Dije ‘ya está. Ponte a ello, saque y volea’. Y gané el segundo set fácil. 6-1 o algo así (fue 6-2)”, continuó relatando Cash.

“Jugué un par de puntos malos y él consiguió un par de golpes increíbles, corriendo hacia la valla lateral, y ganó el tie-break (12-10). Pensé ‘Dios, este crío es bueno’. Pensé que cualquier otro chaval se habría ahogado en esa situación, pero él no lo hizo. Tengo que decir que me sentí un poco avergonzado por lo ocurrido, pero fue divertido, no fue un buen partido para mí”, aseguró también.

Pat Cash en una imagen de archivo (REUTERS/Hannah Mckay)

La sorpresa fue generalizada, debido al caché de un Cash que tenía 36 años. “Volví al vestuario y la gente movía la cabeza y decía ‘acabas de perder con uno de 14′. Estaba empapado de sudor y dije ‘ese chaval es realmente bueno’. Ellos dijeron ‘tiene 14′. Contesté ‘tiene casi 15, es realmente bueno’. Así pues, me avergonzó (la situación) unos años, pero después de 14 Roland Garros ya no estoy tan avergonzado”, sentenció el aussie. Al relato hay que añadir que, ese mismo día, ambos formaron pareja de dobles en idéntico torneo y ganaron.