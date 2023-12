Alcaraz, en la línea de Federer y Nadal: gana el premio a la Deportividad del año

Carlos Alcaraz, galardonado con el premio Stefan Edberg Sportsmanship 2023, premio a la deportividad. (ATP)

El circuito ha terminado y los tenistas, aunque en sus semanas de descanso, tienen la mirada puesta en el primer Grand Slam de la temporada en Australia. Antes de que termine el año, la ATP, igual que otras entidades como la F1, reconoce el mérito de sus deportistas, como gesto de agradecimiento al esfuerzo y sacrificio durante todo el calendario. Esta ocasión el galardonado ha sido Carlos Alcaraz. El número dos mundial ha sido condecorado con el premio Stefan Edberg Sportsmanship, un nombramiento que reconoce el juego limpio, el profesionalismo y la integridad dentro y fuera de la pista.

Sus compañeros han sido los encargados de votar a Carlitos como el tenista más deportivo de la temporada. Es el cuarto tenista español que lo consigue, por detrás de José Higueras (1983), Álex Corretja (1996 y 1998) y Rafa Nadal (2010 y lo consiguió de manera consecutiva entre 2018 y 2021). Este último fue el encargado de romper la hegemonía de Roger Federer que fue el ganador entre 2004 y 2009 y entre 2011 y 2017. De hecho, el español y el suizo se alternaron el premio, pero lo atesoraron entre 2004 y 2021. En la pasada temporada, lo ganó Casper Ruud, en cierto modo ante la ausencia de Rafa Nadal y con un Federer ya retirado. En 2023, el turno es para Alcaraz.

Te puede interesar: Alcaraz ya es un ejemplo a seguir para sus rivales: “Es frustrante ver lo que consigue, pero alimenta mi fuego”

“Estoy muy feliz de ganar el Premio Stefan Edberg a la Deportividad”, declara el español. “Especialmente contento de que sea un premio elegido por mis compañeros del circuito. Significa mucho para mí, así que muchas gracias a todos”, apunta el número dos del mundo. Esta temporada ha cosechado seis títulos, entre los que destaca su segundo major, Wimbledon, a cinco sets ante Novak Djokovic. También se impuso en Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid y Londres (Queen’s Club). Con este reconocimiento a la deportividad, Alcaraz suma tres premios ATP, junto al Novato del año en 2020 y al Jugador con Mayor Progresión en 2022.

Enviando mensajes de ánimo a sus rivales lesionados o compartiendo su paraguas con los recogepelotas durante un largo retraso por la lluvia en Río de Janeiro son algunos de los gestos que la Asociación destaca en su comunicado. los gestos del español dentro y fuera de la puesta han sido más que suficientes para que sea reconocido con este premio que han hecho que “el dos veces campeón de Grand Slam se haya ganado rápidamente la reputación de ser uno de los jugadores con más clase del circuito”. Recuerda que cuando Fabio Fognini se cayó en la pista, también en Río, el español lo ayudó a levantarse. Compartió nominación al trofeo con Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz y Jannik Sinner.

Alcaraz lidera la ofensiva contra Djokovic

Si alguien puede desbancar al serbio, ese es Carlitos. Ningún otro tenista que no se apellide Alcaraz ha conseguido arrebatar durante unas semanas el número uno a Djokovic y plantarle cara en los Grand Slams, especialmente en Wimbledon, donde provocó la única grieta de Nole esta temporada. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte. Empecé compitiendo al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací”, le dijo Alcaraz a Djokovic.

El español aún no era consciente de la gesta conseguida en Londres batiendo al tenista con más grandes torneos ganados en la historia. Se convirtió, con 20 años, dos meses y 11 días, en el ganador más joven de los últimos 37 años y el tercero más joven de la historia tras Becker y Borg. La gira asiática dinamitó sus aspiraciones, pero el español mantiene viva la llama que le alumbra como el tenista capaz de romper la hegemonía del balcánico.