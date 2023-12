Alcaraz pierde a su entrenador para el Open de Australia, pero ya cuenta con un sustituto ‘talismán’

Alcaraz junto a Juan Carlos Ferrero durante un entrenamiento previo a Wimbledon (REUTERS).

Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separan sus caminos momentáneamente. El entrenador del murciano continúa la recuperación de una artroscopia en su rodilla derecha que le impedirá viajar a las Antípodas para acompañar a su pupilo en el Open de Australia, primer Grand Slam del año. Después de un largo periodo con muletas se prevé que su primer torneo junto a Carlitos sea el Masters 1000 de Indian Wells (6 al 17 de marzo), donde el tenista defiende título.

El actual número dos del ránking de la ATP ha planificado una exigente etapa de preparación para tratar de llegar de la mejor forma al primer grande de la temporada. A la dura etapa física le seguirá un partido ante Djokovic y otro, el 28 de diciembre, frente a Roberto Bautista en Murcia. Y aún ha reservado dos fechas más, pocos días antes del inicio del primer ‘grande’ de la temporada 2024, para cruzarse con rivales de entidad ya en tierras australianas. A todos ellos se unirá un sorprendente contrincante, aunque ese test será privado y tendrá lugar la próxima semana. El contendiente será Jannick Sinner, el principal rival de su generación, y el duelo tendrá lugar en las pistas donde entrena.

Samu López, el talismán de Alcaraz

El testigo de Juan Carlos Ferrero lo recibirá Samu López, miembro de la Ferrero Academy y actual técnico de otro tenista español, Pablo Carreño. El Open de Australia no será la primera vez que Alcaraz compita bajo la tutela de Samu López. El binomio ha tocado metal en su primera y, hasta la fecha, única participación conjunta. Alcaraz conquistó Queen’s certificando su primer título en hierba y recuperando momentáneamente el cartel del número uno, allá por junio de este año. La pareja es sinónimo de triunfo, al menos por el momento.

Carlos Alcaraz enciendo la iluminación navideña en Murcia

Samu López es uno de los pilares de la academia donde se formó el murciano. Ejerce como director deportivo y cuenta en su haber con experiencia en el banquillo, desde donde ha guiado a Nico Almagro y Pablo Carreño, a los que ayudó a colarse en el top ten del ranking ATP. Sin Ferrero, Alcaraz cruzó el charco para competir en Buenos Aires, donde ganó y Río de Janeiro, cayó en la final. En ambos torneos fue Antonio Martínez quien acompañó al murciano.

Alcaraz lidera la ofensiva contra Djokovic

El Open de Australia dará el pistoletazo de salida a una temporada que se prevé como un ‘todos contra Djokovic’. Si alguien puede desbancar al serbio, ese es Carlitos. Ningún otro tenista que no se apellide Alcaraz ha conseguido arrebatar durante unas semanas el número uno a Djokovic y plantarle cara en los Grand Slams, especialmente en Wimbledon, donde provocó la única grieta de Nole esta temporada. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte. Empecé compitiendo al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací”, le dijo Alcaraz a Djokovic.

El español aún no era consciente de la gesta conseguida en Londres batiendo al tenista con más grandes torneos ganados en la historia. Se convirtió, con 20 años, dos meses y 11 días, en el ganador más joven de los últimos 37 años y el tercero más joven de la historia tras Becker y Borg. La gira asiática dinamitó sus aspiraciones, pero el español mantiene viva la llama que le alumbra como el tenista capaz de romper la hegemonía del balcánico.