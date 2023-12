El pueblo de Europa que tiene una fuente pública de cerveza

Fuentes de cerveza de Žalec, en Eslovenia (eslovenia turismo).

La cerveza es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, y en España es toda una tradición. Durante todo el año, las terrazas de nuestro país se llenan de gente para disfrutar de esta cotizada bebida. Pero ¿Se imaginan una fuente pública de cerveza? Seguramente que no, pero los amantes de esta bebida están de enhorabuena, ya que existe un lugar en el mundo donde esto es posible. No obstante, para disfrutar de este insólito fenómeno hay que trasladarse hasta Eslovenia.

Allí, a menos de una hora de Liubliana, la capital, se localiza el pequeño municipio de Žalec, el cual en honor al tradicional cultivo del lúpulo ha instalado esta fuente para el disfrute de los vecinos y visitantes. La localidad, conocida como ‘Oro verde’, se ubica en el valle de Spodnja Savinja y constituye el centro administrativo y económico de la región.

Te puede interesar: Un nuevo espectáculo llega a Madrid: luces y sonidos en una de las iglesias más bonitas de la capital

Una tradición histórica

El cultivo del lúpulo en el valle de Spodnja Savinja tiene su origen en los tiempos de la emperatriz María Teresa, a mediados del siglo XVIII. Así, la primera plantación tuvo lugar en el palacio Dvorec Novo Celje, en el propio Žalec. De esta forma, la historia de esta planta se puede conocer de la mano del Ecomuseo del cultivo del lúpulo que, con cuatro pisos, detalla la importancia de este fruto en su población. En él se puede conocer como se recogía hace 300 años y las diferentes herramientas y formas de cultivo que ha habido a lo largo de la historia.

Fuentes de cerveza de Žalec, en Eslovenia (eslovenia turismo).

Pero esto no es todo, pues como no podía ser de otro forma, el museo también cuenta la gran relevancia que ha tenido la cerveza en Eslovenia, de la cual se tienen escritos sobre la elaboración de esta bebida desde el siglo XII. Sin embargo, la producción de cerveza artesanal no tendría su auge hasta el siglo XIX, cuando surgieron diversas pequeñas empresas que brindaban esta rica bebida. Tanto es así, que a día de hoy Žalec cuenta con su propia fuente pública de cerveza.

Te puede interesar: Medidas y peso de maletas en TUI Fly en 2023: esta es la normativa del equipaje de mano

Cerveza artesanal

Pero esto no es del todo cierto, pues solo lo fue durante apenas unas semanas tras su apertura. Aunque fue tal su éxito, que ahora para disfrutar de ella se debe adquirir una jarra de cristal con un chip. Esta tiene un precio de alrededor de seis euros y se puede obtener en diversos lugares de la ciudad. Con ella, el viajero puede servirse hasta seis cervezas en cada una de las seis fuentes repartidas por la localidad.

La cerveza que ofrece cada fuente ha sido elaborada por un maestro artesano diferente, por lo que el viajero puede degustar una amplia gama de productos de autor. Igualmente, cabe destacar su disposición y apariencia, pues se pueden apreciar formas que representan la umbela del lúpulo, todo ello expresado en dos medios círculos donde se puede observar también la espuma de la cerveza.