Medidas y peso de maletas en TUI Fly en 2023: esta es la normativa del equipaje de mano

Equipaje de mano (Shutterstock).

A la hora de viajar, se debe prestar especial atención a las restricciones de equipaje antes de volar para evitar costes adicionales. Las aerolíneas aplican regulaciones específicas sobre las dimensiones y el peso máximo del equipaje de mano y maletas de cabina, y el incumplimiento de estas normas puede resultar en un recargo, ya que el equipaje excedente es reubicado en la bodega del avión.

Además, las normativas de cada compañía aérea varían, por lo que es esencial que los pasajeros se informen sobre los parámetros estipulados por la aerolínea con la que volarán. Revisar y cumplir con estas medidas puede simplificar el proceso de preparación del equipaje y contribuir a una experiencia más satisfactoria durante el viaje. Por el contrario, incumplir con estas normas puede provocar contratiempos y retrasos.

Es igualmente importante conocer la lista de artículos permitidos en el equipaje de mano, ya que ciertos objetos pueden estar restringidos o prohibidos por razones de seguridad. Además, algunas compañías aéreas ofrecen diferentes franquicias de equipaje dependiendo de la tarifa adquirida, por lo que se aconseja a los pasajeros verificar esta información para planificar adecuadamente su maleta.

Unas medidas recomendadas

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha propuesto un tamaño recomendado para el equipaje de mano en vuelos comerciales, fijándolo en 55 x 35 x 20 centímetros, contando ruedas, asas y bolsillos. Estas medidas son sugerencias y no mandatos, permitiendo que cada aerolínea defina sus propios límites de tamaño, que suelen diferir entre ellas.

Avión de TUI Fly (Wikimedia).

En relación con el peso del equipaje, se admite generalmente un máximo de 8 kilogramos por maleta. Esta limitación ha sido motivo de crítica por parte de algunos pasajeros, dado que el peso de una maleta vacía puede alcanzar los 3 kilogramos, reduciendo así el margen para el contenido. Es pertinente señalar que estas restricciones se aplican frecuentemente a las tarifas de bajo coste, mientras que las tarifas más altas a menudo incluyen permisos para llevar equipaje más pesado y voluminoso.

Las políticas de equipaje son un factor determinante en la organización de un viaje, en particular para quienes prefieren vuelos económicos. La recomendación es que los viajeros revisen de antemano las normas de la línea aérea en cuestión para prevenir problemas. A pesar de los esfuerzos de la IATA por estandarizar estas medidas, la industria aeronáutica presenta una gran diversidad en sus regulaciones, reflejando la competitividad y la variedad de servicios que ofrecen las distintas compañías aéreas.

¿Qué puedo transportar como equipaje de mano en TUI Fly?

En el caso de TUI Fly, la aerolínea belga cuenta con una normativa propia sobre las dimensiones y peso de la maleta de cabina. Así, tal y como señala en su página web, a cada pasajero se le permite llevar un artículo personal y una pieza de equipaje de mano. En cuanto al artículo personal, este debe tener unas dimensiones máximas de 40 x 30 x 20 centímetros y debe caber debajo del asiento delantero.

Por su parte, para la maleta de mano no se pueden exceder los 55 x 40 x 20 centímetros y su peso máximo es de 10 kilogramos. Debe caber en los compartimentos superiores y en el caso de que no haya espacio, se puede trasladar a la bodega del avión sin ningún tipo de coste. En el caso de no cumplir con estas normas, el equipaje será facturado y trasladado también a la bodega, pero en esta situación sí se cargará un importe extra al pasajero.

