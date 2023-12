Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que sufre David Muñoz de Estopa

Los integrantes del grupo español Estopa David (i) y José Muñoz posan durante una entrevista con Efe en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Los hermanos David y José Muñoz, Estopa, han presentado en El Hormiguero su nuevo single, El día que tú te marches. Junto con el adelanto de su próximo disco, los artistas aprovecharon la ocasión para anunciar las fechas de sus próximos conciertos en Barcelona y Madrid, donde ya han agotado las entradas.

Pero este no fue el único titular que dejó Estopa en el programa de televisión, hubo otro mucho más peculiar. David Muñoz contó al presentador Pablo Motos y a su audiencia que padece parálisis del sueño. “Sueño que me despierto, pero que no puedo moverme y me agobio. Grito para despertarme y salir de esa fase. También he llegado a ver fantasmas al pie de la cama. Y todo eso sin fumar”, expresó entre risas.

Pese al tono humorístico con el que lo describió, este trastorno del sueño puede ser aterrador para mucha gente. Durante un episodio de parálisis del sueño, la persona no puede moverse o hablar a pesar de estar plenamente consciente de lo que está viviendo. Esto ocurre cuando se da una desincronización temporal entre la conciencia del sujeto (que está despierto) y la atonía típica de la fase de sueño REM (que hace que los músculos pierdan la capacidad de moverse voluntariamente).

Mujer con parálisis del sueño (Shutterstock)

La parálisis del sueño aparece durante el cambio de etapas del ciclo de sueño y puede durar desde apenas unos segundos hasta, máximo, uno o dos minutos. Los episodios terminan por sí solos o por injerencias externas, como mover a la persona. Es muy común experimentar al menos una vez en la vida una parálisis del sueño.

Lo que les provoca terror a las personas que experimentan la parálisis es la visión de alucinaciones, esos fantasmas de los que hablaba el cantante de Estopa. Los reportes más frecuentes son imágenes de demonios, sombras negras o unas especies de monstruos. Otras veces, lo que perciben estas personas va más allá de lo visual y entra en el terreno de los sentidos, ya que pueden sentir una respiración detrás del cuello o incluso notar cómo les sacan a rastras

Qué causa la parálisis del sueño

No se conoce exactamente qué causa este trastorno del sueño, pero algunas investigaciones científicas apuntan a que existen una serie de factores que aumentan la posibilidad de experimentarla. Por ejemplo, no dormir lo suficiente, dormir boca arriba, padecer estrés mental, no tener fijado un horario para dormir o hacerlo por turnos.

A veces, la parálisis del sueño no es una afección en sí misma, sino un síntoma de otra afección del sueño. Es bastante frecuente que las personas que sufren de narcolepsia también la padezcan. La narcolepsia provoca somnolencia durante el día, dificultades para estar despiertos demasiado tiempo o quedarse dormido repentinamente, lo que desemboca en serios problemas en nuestro día a día.

Aunque la narcolepsia no tiene cura, algunos medicamentos y la modificación de nuestro estilo de vida puede contribuir a aliviar los síntomas y desarrollar una vida normal. Además de la parálisis del sueño, otros síntomas son la pérdida repentina del tono muscular (lo que se conoce como cataplejía), alucinaciones o cambios en el sueño MOR (movimientos oculares rápidos).