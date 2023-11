El PP choca con su propio programa electoral en el que apoya el reconocimiento de Palestina: de “solución” al conflicto a “ocurrencia” de Sánchez

El líder del PPE en la Eurocámara, Manfred Weber; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, durante una conferencia del Partido Popular Europeo (Kike Rincón - Europa Press)

Dos Estados separados e independientes: el de Israel y el de Palestina. Esta es la solución que apoya el Partido Popular, o así lo plasma en su programa electoral para las recientes elecciones del 23 de julio. El PP de Alberto Núñez Feijóo apoya esta idea, que es la misma que la que plantea Nacionales Unidas, y que coincide con la que defiende el PSOE de Pedro Sánchez. De hecho, en 1947 se aprobó un plan para la partición de Palestina en dos Estados, uno judío (Israel) y otro árabe, mientras que Jerusalén quedaría bajo régimen internacional, pero se quedó en el aire por el estallido de la guerra.

El PP recoge en su programa electoral para las elecciones del 23J un total de 365 medidas, una por cada día del año. Pues bien, la 329 se centra en el impulso a su compromiso con Oriente Medio, especialmente en la resolución del conflicto israelí-palestino, “por medio de la solución de los dos Estados”. “Apoyaremos la construcción de marcos sólidos de relaciones con socios clave, como Israel y los países del Golfo”, apunta el texto. El Partido Popular señala que “Oriente Medio” presenta numerosas oportunidades, pese a que origina “desafíos” como las migraciones, el terrorismo o la intolerancia religiosa.

El hecho de que el PP fije posición en su programa electoral no es baladí, puesto que uno de los argumentos más repetidos por los de Feijóo para cargar contra Pedro Sánchez es que la amnistía no figuraba en el programa electoral del PSOE, por lo que el presidente ha engañado a sus votantes al haberla aprobado. El PP no rechaza la solución de los dos Estados, pero tampoco la apoya desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamas.

Diferencias con el PP Europeo

Feijóo ahora tilda de “ocurrencia” el reconocimiento de Palestina como Estado y critica la postura de Pedro Sánchez por su “unilateralidad”, lo que a su juicio convierte este movimiento diplomático en una “falta de respeto”. Sin embargo, además de incluir esta postura en su programa electoral, el PP la dejó patente y votó a favor de la misma en el año 2014. De hecho, fue una propuesta que se votó por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

También apunta a la gravedad de que Sánchez sea alabado por Hamás. “¿Qué político europeo es aplaudido por un grupo terrorista como Hamas, partidos políticos como Bildu y movimientos como los CDR de Cataluña? Solo Sánchez”, lanzó este mismo lunes en un encuentro con el PP Europeo en Barcelona.

La postura del PP ha pasado a ser más incierta en cuanto ha estallado el conflicto abierto entre Israel y Hamas. Feijóo asegura que, si bien Palestina tiene derecho a la paz, a la prosperidad y a que se respeten todas las normas del derecho internacional y humanitario, a Hamas hay que “destruirlo” y “anularlo”. Un razonamiento que comparte el presidente del PP Europeo, Manfred Weber, que se sitúa del “lado” de Israel y en “lucha” contra Hamas, por lo que aboga por su destrucción.

Fue más contundente el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, que también acudió a Barcelona a apoyar a Feijóo y a cargar contra el Gobierno de Sánchez. “Somos amigos de Israel, no estamos a favor de un acuerdo unilateral para reconocer a Palestina sin acordarlo con Israel. El objetivo es la paz, hacer una acción unilateral es un daño contra la paz”, señaló, rechazando de lleno el reconocimiento de Palestina como Estado. “Si Israel no reconoce a Palestina y viceversa, es inútil”, sentenció el expresidente del Parlamento Europeo, una postura que no coincide con una postura que el Partido Popular fija en su propio programa electoral.