Danny Ocean, el cantante que fue la banda sonora de tu Erasmus, regresa con ‘No te enamores de él’

Danny Ocean, en 'No te enamores de él'

Son las cuatro de la mañana y la discoteca comienza a convertirse en una masa compacta de vapor, sudor y gotas de alcohol. Después de un perreo extremo, con sentadilla isométrica incluida, suena Me Rehúso, una canción con unos acordes hipnotizantes que todos los miembros de tu familia conocen. Un tema capaz de hacer que escribas a tu expareja, incluso si la relación tiene menos probabilidades de supervivencia que un concursante de El Conquistador en una de sus mastodónticas pruebas.

Daniel Alejandro Morales Reyes, conocido como Danny Ocean (Caracas, Venezuela, 1992), convirtió su éxito global en la banda sonora de los enamoradizos, de los rompecorazones, de los estudiantes de Erasmus y de las fiestas eternas en casas ajenas. El cantante y compositor consiguió fama mundial gracias a un tema que, actualmente, sigue desengrasando caderas en las pistas de baile. Tras recibir una nominación a ‘Grabación del Año’ en la pasada edición de los Latin Grammy por Correcaminos, la canción que interpreta junto a Alejandro Sanz, el venezolano regresa con No te enamores de él.

El nuevo sencillo de Ocean es una celebración contagiosa, marca registrada del artista venezolano, además de un mensaje que encapsula un sentimiento intergeneracional: que la persona que nos gusta, o a la que acabamos de dejar, no se enamore de otro u otra para seguir creyendo en las segundas oportunidades. No te enamores de él cuenta con un videoclip grabado en Ciudad de México bajo la dirección de Alfred Marroquin.

Tras su exitosa gira ‘Danny Ocean 2023 Tour’, y con la misión de iniciar un nuevo curso musical en 2024, el cantante regresa para volver a ser la voz de la cotidianidad y del romance en el universo pop latino.

Danny Ocean en el photocall de 'Person of the Year' de los Latin Grammy 2023 (Helena Margarit Cortadellas)

Un himno político (y romántico)

La canción que sitúo a Danny Ocean en la estela de la música urbana, además de convertirse en uno de los temas más escuchados, recordados y reproducidos en la última década, comenzó como un canto al amor, a la dificultad de la distancia y a la gestión de una ruptura. Debido al contenido de su letra, Me Rehúso acabó siendo un himno político, un abrazo cálido a los venezolanos que abandonaron el país buscando la libertad fuera de sus fronteras.

“Fíjate que Me Rehúso, fue un regalo de San Valentín a una chica que quería mucho y que me tocó dejar, pero me di cuenta de que no era el único que estaba pasando por eso y me di cuenta el contexto político y social que tenía atrás la canción: ¿Por qué me tenía que ir? Por necesidad y no por elección, y lo que implicaba esa decisión”, indicó el cantautor en una entrevista con Infobae hace un año.

“Todo se grabó… no tenía dinero para mandarle unas flores o algo, y lo que le podía hacer era una canción. Pero a medida que escribía la canción también estaba consciente que no era el único que estaba pasando, éramos muchos amigos que nos compartíamos eso: ‘¿Cómo la estás pasando? ¡Vamos duro!’”, comentó sobre el éxodo de venezolanos durante el gobierno de Nicolás Maduro.