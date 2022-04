Cuál es la verdadera historia detrás de “Me rehúso” y qué relación tiene con Venezuela

Danny Ocean relató la historia detrás de “Me rehusó”

Uno de los artistas extranjeros que más éxito ha cosechado a lo largo y ancho de México es, sin duda, el intérprete y productor musical venezolano Daniel Alejandro Morales Reyes, mejor conocido como Danny Ocean, quien con sus románticas letras incentivadas por su madre escritora y padre músico, así como por su carismática forma de ser, ha logrado ganarse el cariño de sus millones de seguidores mexicanos.

En esta ocasión, el intérprete de Fuera del Mercado, tuvo la oportunidad de charlar con el creador de contenido regiomontano, Roberto Martínez, en su podcast Creativo, donde ahondaron sobre las tortuosas complicaciones a las que se enfrentó en su llegada al estrellato, así como de su primer gran éxito lanzado en septiembre del 2016.

El músico que ha sido el único artista venezolano en alcanzar el millón de vistas en YouTube, resaltó que la canción que lo llevo a posicionarse con gran éxito en México y toda América Latina surgió por un rompimiento en la víspera del día de San Valentín y al ver el contexto en el que estaba inmerso su nación, su composición rápidamente se convirtió en un himno en la búsqueda de la libertad de Venezuela.

Danny Ocean detalló como llegó llego al estrellato y lo que representa "Me rehusó" para su carrera Foto: Instagram/@dannocean

“Fíjate que Me Rehúso, fue un regalo de San Valentín a una chica que quería mucho y que me tocó dejar, pero me di cuenta de que no era el único que estaba pasando por eso y me di cuenta el contexto político y social que tenía atrás la canción: ¿Por qué me tenía que ir? Por necesidad y no por elección, y lo que implicaba esa decisión”, aludió el también diseñador gráfico de 29 años sobre su éxito musical, que hasta el momento cuenta con poco más de mil 646 millones de visualizaciones en YouTube.

“Todo se grabó… no tenía dinero para mandarle unas flores o algo, y lo que le podía hacer era una canción. Pero a medida que escribía la canción también estaba consciente que no era el único que estaba pasando, éramos muchos amigos que nos compartíamos eso: ‘¿Cómo la estás pasando? ¡Vamos duro!’”, ahondó sobre el éxodo de venezolanos durante el gobierno de Nicolás Maduro.

El intérprete de Mónaco, Dime tú, Vuelve, Tú no me conoces, entre otros éxitos, reconoció que su colaboración es un himno a la esperanza y “es como un sentimiento que lo estás escribiendo, es como un sentimiento general que lo volviste personal con una persona”, refirió.

Para finalizar, el cantautor venezolano añadió que: “Una de las cosas que también me he dado cuenta es que mucha gente… hacemos tantas cosas que mucha gente hace, que no decimos, que eso también es lo rico de ponerlo en palabras. Es una de las cosas que por lo menos yo trato en mi proyecto, de buscar esas cosas que todos hacemos, pero no decimos”, concluyó.

Cabe recordar que su última visita en tierras azteca fue el pasado 11 y 12 de marzo, cuando logro conseguir dos fechas sold out en su presentación dentro del Auditorio BlackBerry. Por otro lado, el cantautor venezolano ya tiene su próxima fecha en la Ciudad de México, será el 15 de octubre en el imponente Auditorio Nacional.

Danny Ocean visitó en marzo pasado la Ciudad de México para ofrecer dos fechas que lograron sold out Foto: Instagram/@dannocean

Durante su última visita en la CDMX, el intérprete de Cuando me acerco a ti, Dembow y Veneno tuvo la oportunidad de hablar con los medios de comunicación mexicanos, ahí resaltó la energía y el cariño por parte de sus fanáticos que siempre lo arropan durante sus visitas.

“El público mexicano tiene algo increíble que todavía no entiendo, pero la manera en que reciben mi música es divino, sin duda estoy súper emocionado por cantar en este país que me ha recibido con tanto amor”, acentuó Danny Ocean en febrero pasado tras su llegada a la Ciudad México por la promoción de su última prodcucción Que lo que.

