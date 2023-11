Álvaro Soler: “Me he borrado la aplicación de Spotify para artistas, ves en directo los ‘streams’ de tu canción y me crea ansiedad”

Álvaro Soler, en su entrevista con 'Infobae España' en la terraza del hotel Eurostars Torre Sevilla (Helena Margarit Cortadellas)

“Ahora hay muchas ramas por las que puedes entrar, cuando yo empecé no sabía que existía todo ese mundo”, dice Álvaro Soler (San Cugat del Vallés, Barcelona, 1991) sobre los diversos roles que conforman la industria musical. El cantautor visita Sevilla para asistir a su primera gala de los Latin Grammy, pues “la primera vez que iba a ir fue hace un par de años y perdí el vuelo a Las Vegas, pero llegué a la afterparty”, indica a Infobae España en la luminosa terraza del Eurostars Torre Sevilla, ubicado en la capital hispalense que acogió la última edición de los premios.

En una era en la que la música latina parece no tener límites expansivos, el cantante es en uno de los perfiles que consiguieron triunfar, hace casi una década, en países que no solían escuchar canciones en español. “Al final la escuchaba gente de todas partes que, muchas veces, ni entendía el idioma”, indica Soler a este medio. Tras el éxito de temas como El mismo sol, Sofia, La cintura o Yo contigo, tu conmigo, el intérprete se encuentra en una fase de “experimentación” sonora en la que reflexiona sobre el poder de las escuchas, de los números y de la relevancia de las aplicaciones en la industria.

Te puede interesar: Sebastián Yatra: “El clima en Sevilla es mejor que en Las Vegas, allí ponen el aire acondicionado y eso no te permite cantar bien”

Pregunta. Hace poco lanzaste Oxígeno, una canción con un sonido distinto, una carta de presentación con la que, afirmas, querías que se notara un cambio en tu registro musical.

Respuesta. Oxígeno ha sido la segunda o tercera fase de experimentación, estoy en una etapa que es muy divertida y donde no quería ponerme fronteras en cuanto a la musicalidad de las canciones o de la producción. El año que viene quiero indagar un poco más y empezar con el concepto del álbum, algo que me apetece muchísimo. Tanto Muero como Oxígeno y Para vivirla han sido canciones muy bonitas, cada una tenía un estilo un poco distinto. Así que sí, seguramente ha habido un poco de confusión acerca de que está pasando con mi música, qué dirección está tomando, pero es parte del proceso.

Te puede interesar: Camilo: “Cuando voy al estudio me lo paso de puta madre, sea esa canción peor o mejor que la que hace la inteligencia artificial”

P. Después de infinidad de éxitos pop, te lanzas a algo desconocido. ¿Hay cierto respeto por cómo los seguidores pueden abrazar esas fases más experimentales? Al final, cuando acostumbras a algo, puede que un cambio brusco no sea bien recibido.

R. Es verdad que hay una cosa muy importante que son los números. Es algo que tiene mucha importancia, y a la vez no tanta. Ahí está el balance mágico, porque hoy en día nos regimos mucho por los números, por los streams, por los plays en la radio, por lo que sea, por lo que nos importe, ¿no? Al final no hay que olvidar que la música la hacemos por nosotros también. Si la haces sólo para generar streams o para llegar a un público específico, eso es más una estrategia de marketing que música. Yo me he borrado la aplicación de Spotify para los artistas porque ahí vas viendo, casi en directo, los streams que está generando esa canción y me crea ansiedad, no es algo natural. La música no se puede medir de esa manera. Entonces, yo escribo las canciones de la mejor manera posible y, si luego la gente conecta con ellas, pues perfecto, pero si no, tampoco voy a decir que se está acabando mi carrera. No todas las canciones han tenido éxito, pero al final es algo es muy subjetivo. Son fases.

“Puedes estar haciendo vídeos en TikTok, esperando que alguien coja tu canción para que sea viral y luego aparece alguien que no tiene la aplicación y triunfa [...] Mira el caso de Iñigo Quintero”

Álvaro Soler, en su entrevista con 'Infobae España' (Helena Margarit Cortadellas)

P. Hablas de la ansiedad que os genera ese seguimiento pormenorizado de los números. No sé si estás de acuerdo conmigo en que, actualmente, si una canción no debuta en la primera posición de las listas de éxitos se tilda de “fracaso”.

R. Sí, es lo que te decía antes. Te genera ansiedad ver que la canción no crece en las plataformas. Mira el caso de Íñigo Quintero. Él no tiene TikTok y la canción lo petó en TikTok. Puedes estar haciendo vídeos en la aplicación, compartiéndola, esperando que alguien coja ese sonido para que sea viral y luego aparece alguien que no tiene ni la app y triunfa. No hay ninguna carretera correcta, lo que pasa es que las empresas se rigen mucho por si tu canción es número uno o es número dos, porque al final es una empresa. Tienes que tener un balance sano entre la parte del artista y la parte del business.

Te puede interesar: Maldita Nerea: “No sé cómo ha surgido el fenómeno de Iñigo Quintero, pero no me gustaría estar en su piel”

P. ¿Cómo analizas la progresión de la música en español en los últimos cinco años?

R. Creo que lo urbano se ha convertido en algo más pop. Los Latin Grammys tienen categorías muy alternativas también, muy bonitas, como el regional mexicano u otras con las que apoyan a la música tradicional que no es tanto de radio. Mucha gente ya se rige por Spotify, por las escuchas mensuales de los artistas, lo cual es una pena.

Álvaro Soler, en su entrevista con 'Infobae España'

P. Un estudio de la Universidad de Nebrija ha apuntado que la música urbana latina ha sido primordial a la hora de expandir el español como lengua. ¿Estás de acuerdo? ¿Le tose el idioma, finalmente, a la música en inglés?

R. Totalmente. A mí me pasó una cosa muy distinta a lo que suele ser normal, diría. Saqué Bajo El Mismo Sol en 2015 y el primer país en el que la canción tuvo éxito fue en Italia. Al final pensamos que Italia y España están muy cerca, pero tampoco tanto. Fue muy curioso. Luego fue por Suiza, Bélgica, España también, Alemania. Al final, igual que en mi caso fue por Europa, la música latina y urbana está yendo de Sudamérica a Norteamérica, que suele ser un mercado más cerrado. En Norteamérica ya tienen mucha música, antes no les interesaba tanto y ahora, viendo que todo lo que está pasando en Latinoamérica es increíble, dicen: ‘Pues vamos a apuntarnos’. La música en español tiene algo especial.

Te puede interesar: J Noa, la sensación dominicana del rap: “He visto hasta a chinos cantando dembow”

P. En su momento, fuiste un artista que rompió esas barreras idiomáticas. No sólo triunfaste en España, también en otros países, algo que no era tan común.

R. Fue muy bonito. El mismo sol es una canción cuyo mensaje es unir a las personas, comunicar que somos un equipo y una familia. Al final lo que pasaba con el tema era justamente eso, la escuchaba gente de todas partes que, muchas veces, ni entendía el idioma. De hecho, el otro día me enviaron un mensaje de que, en el examen de español en Bélgica, salía una entrevista mía y tenían que traducir el texto. ¡Pobrecitos! La gente está aprendiendo español con mis canciones y eso me parece una pasada. Poder viajar con la música es un sueño. Cuando estoy en Alemania me siento embajador de España, de toda nuestra cultura, porque aún ves que la gente no tiene mucha idea. Además de la paella y el torero hay muchas cosas. Mi deber está en enseñarle a la gente lo multiculturales que somos.

“En Norteamérica ya tienen mucha música, antes no les interesaba tanto, pero ahora ven que todo lo que está pasando en Latinoamérica es increíble y quieren apuntarse”

Álvaro Soler, en su entrevista con 'Infobae España' (Helena Margarit Cortadellas)

P. Al final, cuando has convivido y palpado tantas culturas diferentes, tu música se convierte en el caldo de cultivo perfecto de todo ese aprendizaje, ¿no?

R. Aparte de tener el talento por la música, también tengo el talento por los idiomas. Me parece muy importante la comunicación entre las culturas y entre gente de diferentes países para poder entendernos mejor, sobre todo con lo que está pasando en el mundo. Cuando me mudé a Japón de pequeño vivía en una pequeña burbuja, porque los japoneses tienen una cultura más cerrada. Para nosotros era más complicado entrar porque nada más hablaban japonés. Poco a poco te vas integrando y te das cuenta de lo bonito que es aprender de otros. La mejor manera de de invitar a la gente a descubrir una cultura es conducir en ese país, o en esa ciudad, y comer la comida local. Así salimos de los clichés.