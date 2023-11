Más de 1.000 euros por asistir a tres conciertos: la increíble oferta de trabajo del Wizink Center para los amantes de la música

El colombiano Maluma rompió récord de asistencia en el WiZink Center de Madrid, España. (Vía Instagram)

En los últimos meses se ha convertido en todo un reto conseguir entradas en el Wizink para muchos conciertos. No hay más que ver lo que acaba de suceder con el próximo concierto de Arde Bogotá, el cual se ha agotado en apenas un minuto. No obstante, imaginemos por un momento un escenario en el que no solo se tuviera entrada asegurada pra el Wizink Center, sino que además este te pagase por asistir a los concietos. Así es, como lo has oído, un trabajo como probador de conciertos completamente remunerado.

Tal y como ha sido anunciada en la plataforma de búsqueda de empleo InfoJobs, el Wizink Center busca a una figura como probador/a de conciertos. “¿Quieres ser Probador/a de conciertos en el Wizink Center y que te paguen por ello? ¡MA-RA-VI-LLO-SO! Porque buscamos a una persona que sepa disfrutar de cada segundo de los conciertos, un/a auténtico/a profesional de darlo todo con la música, para que pruebe tres conciertos del Wizink Center de artistas muy TOP. Si crees que este es el trabajo de tus sueños, ¡inscríbete ya!”, es lo que reza la descripción del anuncio, cuyos detalles te pasamos a contar a continuación.

Para empezar, el puesto tendría una remuneración cercana a los 1.000 euros, y consistiría en básicamente asistir a tres conciertos en el Wizink Center de Madrid. ¿Cualquier concierto? No, sino de los artistas más top posibles, aunque si llegas allí es que probablemente ya lo eres. Además, la oferta asegura que existirá la posibilidad de conocer a estos artistas, charlar con ellos, visistar los camerinos.... en definitiva, vivir toda una experiencia VIP con viaje de ida y vuelta a casa incluido.

El cantante mexicano Peso Pluma (2d) durante el concierto que ha ofrecido, su primero en España, en el WiZink Center de Madrid este martes (EFE/ Kiko Huesca)

Sin condiciones pero con mucha demanda

Al contrario que la mayoría de ofertas que uno puede encontrar en InfoJobs sea cual sea tu profesión o el empleo que estés buscando, esta oferta no requiere de nada en especial, lo cual es llamativo. No hay ningún requisito previo más allá de ser mayor de edad y tener la Educación Secundaria Obligatoria, ni siquiera tener una experiencia mínima, aunque si interés por el mundo de la música, como es evidente. Un aurténtico trabajo ensoñado para cualquier melómano, pero para el que desgraciadamente solo hay una vacante disponible.

Hasta la fecha ya se han inscrito nada menos 51.955 personas, y aunque se desconoce el proceso de selección todo apunta a que podría ser tan largo y tortuoso como el de conseguir una entrada para los grandes artistas que allí tocan. Que casi cualquiera pueda optar a esta oferta de empleo ha aumentado considerablemente la demanda y dificulta en gran medida obtenerlo, pero no por ello hay que perder la oportunidad de lanzarse a la piscina y ver qué pasa. Después de todo, ¿a quién no le gustaría asistir a tres grandes conciertos y encima ser pagado por ello?