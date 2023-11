La ex de Dulceida que le ha hecho ‘un Shakira’ y ahora podría representar a España en Eurovisión

Dulceida y Ana Legazpi. (Instagram)

El pasado mes de abril, Dulceida y Alba Paul sorprendían a sus seguidores al dar una inesperada noticia. Con una fotografía juntas, confirmaban que habían decidido darse una segunda oportunidad en su relación tras dos años separadas. Esta reconciliación fue una alegría para todos los fans de ambas influencers, pero no fue tan bien recibida por Ana Legazpi, la artista con la que Dulceida había tenido un romance durante ese impasse.

Legazpi es cantautora y forma parte del dúo Marlena, que acaba de ser anunciado entre la lista de 16 participantes de la tercera edición del Benidorm Fest. La joven creó junto a su amiga Carol el grupo W Caps, con el que ambas participaron en el formato X Factor en Italia y España. En 2020 iniciaron una nueva etapa cambiando el nombre de su formación y el pasado 7 de noviembre, apenas cuatro días antes de confirmarse su participación en el festival de RTVE, publicaron Red Flags, un tema cuya letras está plagada de mensajes directos hacia Dulceida.

La canción, compuesta por las propias Ana y Carol junto al eurovisivo Manel Navarro, da a entender que Dulceida retomó su relación con Alba cuando todavía estaba con la cantante. “Y me tratabas de loca / Ya sabía que iba a pasar / A mí me sobran las ganas / Y a ti follows de Instagram”, reza una de las estrofas.

“Aposté por ti / No tiraste ni el dado / Lo que hacíamos / Dos años a mi lado / Pa’ volver a su lado”, canta en otra de las partes del tema, haciendo referencia al tiempo en que la relación de la influencer con Alba Paul estuvo rota.

Otra de las alusiones directas a la joven tiene que ver con su nombre artístico: “Tan dulce como tu nombrе / Pero me amarga pensar / Lo quе podría haber pasado / Pero no llegó a pasar”.

La canción de Marlena en el Benidorm Fest

Marlena, en la presentación de artistas del Benidorm Fest 2024 en Sevilla. (RTVE)

Según las bases del Benidorm Fest, Red Flags cumple los requisitos para competir en el certamen del que saldrá el representante de España en Eurovisión 2024. Y es que, aunque la canción ya esté publicada, su lanzamiento fue posterior al pasado 1 de septiembre, por lo que no incumpliría la normativa del concurso.

El propio dúo dio pistas a Infobae España y al resto de medios con los que charló en Sevilla el pasado fin de semana, tras el acto en el que se anunciaron los nombres de los participantes del festival. Según ha desvelado Ana, su canción “habla del ‘que sí, que no’ cuando conoces a alguien en verano. ¿Qué somos ahora en septiembre? ¿Qué pasa? Es un poco Danny Zuko en Grease”.

Además, ha confesado que tenían “un tema a medias” que acabó cambiando por completo su estilo antes de ser presentado al certamen. “Iba a ser más romántico y dramático y acabó siendo más veraniego y de buen rollo”, sentencia.