Las primeras palabras de Chenoa tras el ‘fin’ de su matrimonio con Miguel Encinas: “No es una ruptura, es una separación temporal”

Chenoa, en su última aparición pública en Los40 Music Awards (Europa Press)

Todo apuntaba a que la historia de amor entre Chenoa y Miguel Sánchez iba viento en popa, pero el pasado sábado salió a la luz la crisis matrimonial que actualmente atraviesa la pareja. Un año y medio después de pasar por el altar, la extriunfita y el doctor han puesto punto y final a su matrimonio, según el programa de Telecinco Fiesta.

El que fuera reportero de Sálvame Omar Suárez señalo en el espacio presentado por Emma García que fuentes cercanas a la pareja habían apuntado que su distanciamiento se debía a las “dificultades en la convivencia entre ambos y la posibilidad de la existencia de terceras personas”.

Con el fin de acallar el sinfín de rumores que ha supuesto su separación, la intérprete de Todo irá bien se ha pronunciado y ha aclarado a ¡Hola! las razones que le llevaron a tomar esta decisión y en qué punto se encuentra su relación con su todavía marido.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas en una imagen de archivo (Europa Press)

Lo primero que ha dejado claro la artista ha sido que no se trata de una separación definitiva, lo que en otras palabras significa que su matrimonio aún no ha llegado a su fin. “No es una ruptura, es una separación temporal”, ha afirmado a la ya citada revista del corazón, haciendo referencia a que tanto ella como el cirujano se están planteando una reconciliación.

“Nos queremos y respetamos, necesitamos tiempo y tranquilidad”, ha expresado la expareja de David Bisbal. Una declaración que deja la puerta abierta a una posible petición. Al parecer, la artista ha hecho alusión al revuelo mediático que se ha formado después que se hiciera pública su crisis matrimonial y ha sugerido un poco de calma a su alrededor en estos momentos tan complicados para ambos.

¿Terceras personas?

Mucho se ha sopesado la posibilidad de una posible infidelidad hubiera sido el detonante que puso fin a su historia de amor. Sin embargo, parece ser que la realidad es otra. Chenoa ha asegurado que no ha habido terceras personas en su separación con Miguel Sánchez Encinas.

De hecho, ha detallado que la razón principal que le llevó a tomarse un tiempo fue una “cuestión de compatibilidad en nuestras profesiones”. En esta etapa de su vida, la expareja de Álex González se encuentra arropada por su familia y sus amigos, quienes se han limitado a mostrarle todo su apoyo y a no hablar públicamente de este capítulo de su vida.

Este miércoles 15 de noviembre, la artista presentará la nueva edición de Operación Triunfo, un hecho que coincide con un momento clave en su matrimonio. Este nuevo proyecto en su faceta profesional, seguramente, la mantendrá alejada de las polémicas y centrada en su trabajo. La argentina también se encuentra inmersa en otros planes como su música o el programa de radio que presenta.