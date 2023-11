10 productos retirados de Mercadona que ya no puedes comprar en noviembre

Un establecimiento de Mercadona en España (Prensa Mercadona)

Mercadona es, sin duda, uno de los supermercados más conocidos y concurridos en España. La cadena de Juan Roig cuenta con tiendas repartidas por todo el país, además de en otros lugares como Portugal, y ofrece un enorme catálogo que se amplía cada año con el fin de atraer cada vez a más clientes.

A pesar de que, a menudo, entren a este surtido novedades, muchas de ellas productos muy solicitados que se vuelven verdaderos fenómenos virales. Ejemplo de ello es la crema de pistacho que Mercadona ha incluido en su catálogo, así como las ‘waffle fries’ u otros tantos productos, ya sean congelados, preparados, snacks, de cosmética...

Pero son muchos los artículos que se quedan atrás en el camino. La política de rotación de productos de estos supermercados implica que otros tantos productos desaparezcan de sus estanterías para dejar hueco a estas novedades. Cuando uno de estos artículos desaparece de las lineales de la marca, es frecuente que los clientes acudan a las redes para preguntar por ellos. A través de su cuenta oficial de Twitter, Mercadona responde a diario a las dudas y sugerencias de los usuarios, confirmando así la retirada de algunos productos. Estos son diez de los artículos que ya no se pueden encontrar en los supermercados de Mercadona en este mes de noviembre.

Barritas de arándanos

Uno de los productos que ya no se podrán encontrar en las estanterías de Mercadona es la caja de barritas con arándanos, un snack que el supermercado ya no comercializará a partir de ahora. Estas barritas están elaboradas con copos de arroz y trigo integral, harina de trigo, trigo integral, azúcar, harina de malta de cebada tostada, arándanos deshidratados y otros ingredientes.

Su precio era de 1,45 euros por el paquete de 6 barritas, y cada una de ellas supone un total de 69 kcal. “En su lugar podemos ofrecerte la barrita tipo muesli rellena de arándanos”, comentaba Mercadona respondiendo a los usuarios que preguntaban por ellas.

Barritas de arándanos retiradas del surtido de Mercadona (Twitter)

Pizza de pollo

La sección de congelados y de comidas preparadas de Mercadona está repleta de pizzas con diferentes sabores y toppings que encantan a muchos. Esta selección de pizzas va variando constantemente, con la entrada y salida de nuevas opciones. Este mes, una de ellas ya no se podrá encontrar en los frigoríficos de Mercadona. Se trata de la pizza de pollo refrigerada, que venía en una caja de cartón y tenía un precio de 3,75 euros. Entre sus ingredientes, además del pollo, se encontraban los tomates cherry y el calabacín.

Pizza de pollo de Mercadona (Twitter)

Mayonesa de sriracha

En su surtido, Mercadona contaba con una salsa que se había convertido en un verdadero éxito. Se trata de una salsa de mayonesa picante que ha hecho las delicias de los consumidores, una mayonesa sriracha que se ha convertido en un producto de moda en los últimos años, especialmente para los amantes de la cocina asiática. Este artículo, elaborado por la marca Crying Thiger, se vendía en un envase de 200 ml y su precio era de 2,30 euros.

Tal era su éxito que muchos han acudido a las redes sociales a preguntar por su paradero, obteniendo la tan temida respuesta. “Ya no tenemos a la venta en nuestras tiendas esta mayonesa sri racha y no disponemos de más información”, respondía la cuenta oficial de Mercadona, confirmando que tendremos que ir a otros supermercados si queremos seguir disfrutando de esta salsa picante.

Mayonesa de sriracha de Mercadona (Twitter)

Salsa brava picante

Pero la mayonesa de sriracha no es la única salsa picante que ha desaparecido de las lineales del supermercado valenciano. Mercadona contaba en su surtido con su propia versión embotellada de la salsa brava, un condimento estrella en la gastronomía española. “Llevo bastante tiempo sin verla en varias localidades y me preocupa porque yo la utilizaba bastante”, reclamaba un usuario a través de redes sociales, preguntando por el paradero de esta salsa de marca Hacendado.

Esta salsa con un fuerte sabor picante, elaborada con tomate, azúcar, almidón de maíz, aceite de girasol, cebolla, sal, ajo, acidulante, especias y conservadores, no volverá a formar parte del catálogo por el momento, según confirmaba la cuenta oficial de Mercadona.

Salsa brava picante de Mercadona (Twitter)

Medallones de merluza

Con la merluza como único ingrediente, estos medallones de pescado congelado eran un aliado imprescindible para aquellos amantes del producto del mar que no podían acudir a una pescadería a diario. Su versatilidad y su utilidad no han sido, sin embargo, razones suficientes para que Mercadona decidiera mantenerlos en sus congeladores. “Una gran pérdida en las estanterías de Mercadona. Muchos lo echaremos de menos en nuestros platos” escribía un usuario a través de Twitter.

Medallones de merluza del cabo, de Mercadona (Twitter)

Pollo al natural en lata

Hace poco menos de dos años, Mercadona añadía a su selección de alimentos enlatados este pollo al natural, listo para consumir y en un formato muy similar al que estamos acostumbrados a ver con otros alimentos como el atún o el bonito. Se trataba de un paquete con dos latas de 80 gramos de pollo cada una que se podían utilizar para añadirlo rápidamente a una ensalada, al arroz o a la pasta. La lata contenía únicamente pechuga de pollo, agua y sal. “Duro golpe. No retiréis también el salmón en lata”, respondía un usuario cuando la cuenta de Mercadona confirmaba su desaparición.

Pollo al natural en lata de Mercadona (Twitter)

Tarta de queso al horno

En el ‘Horno de Mercadona’, como se denomina la sección de panadería y bollería del supermercado, se pueden encontrar productos de todo tipo, perfectos para una merienda especial o para llevar como postre a una reunión familiar. Entre estas opciones se encontraba la tarta de queso al horno, un producto que ya no se podrá comprar en las tiendas de Mercadona. No obstante, la empresa valenciana sigue contando con opciones similares en la sección de congelados, como la tarta de queso con arándanos, además de otros postres lácteos de tarta de queso.

Tarta de queso al horno de Mercadona (Twitter)

Pan para dipear y untar

Entre las opciones de snacks del surtido de Mercadona se encontraba este pan tostado, ideado para dipear o acompañar salsas y untables como el hummus o el guacamole. Este pan venía presentado en una bolsa de 250 gramos, y contenía 100 tostadas con el tamaño perfecto para comer entre horas, como aperitivo, merienda o acompañando a las comidas o cenas.

“Retirad lo que queráis, pero esto por qué”, exclamaba un cliente del supermercado a través de Twitter, reclamando la vuelta de uno de sus snacks preferidos. Ante estas quejas, la cuenta oficial de Mercadona recomendaba alternativas similares con las que sustituir el producto retirado. “Informarte que tenemos en el surtido unas nuevas tostadas que también las puedes utilizar para dipear y untar, muy similares en tamaño y textura, llamadas Tostaditas”, escribían.

Pan tostado de Mercadona (Twitter)

Pizza de mozzarella y pesto

Volvemos a la sección de pizzas para lamentar la pérdida de otro producto de Mercadona, la archiconocida pizza de mozzarella y pesto. El supermercado ha decidido retirar este manjar, por lo que los lamentos de los usuarios no se han hecho esperar en Twitter. “¿Cuándo vais a volver a traer la mejor pizza de la historia?”, preguntaba un usuario a través de la red social, a lo que la cuenta de Mercadona respondía confirmando su retirada. ”Ya no tenemos a la venta en nuestras esta pizza de mozzarella y pesto, y no disponemos de más información”, afirmaban.

Pizza de mozzarella y pesto de Mercadona (Twitter)

Bonito del norte en escabeche

La lista finaliza con otro producto de la sección de conservas del supermercado valenciano: el bonito del norte en escabeche. Este pescado se vendía en un formato de lata de 140 gramos y tenía un precio de 3,40 €. Ante las preguntas de sus clientes, la cuenta de Twitter de Mercadona confirmaba que, efectivamente, este artículo se había retirado. Sin embargo, también aprovechaban para recomendar una alternativa: el atún claro en escabeche, disponible en pack de 6 latas.