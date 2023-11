Rublev desafía a Alcaraz por primera vez en las ATP Finals: ‘negado’ en los Grand Slam y con entrenador español

Andrey Ruvlev en el Masters 1000 de París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Andrey Rublev y Carlos Alcaraz han entrenado alguna que otra vez juntos, pero nunca se han enfrentado en un partido oficial. Algo que está a punto de cambiar en las ATP Finals, que les ponen entre la espada y la pared este miércoles. En un duelo a todo o nada, la victoria urge a ambos para que sus opciones de acceder a las semifinales del ‘quinto grande’ no se disipen: tanto el tenista ruso, contra su compatriota Daniil Medvedev (6-4, 6-2), como el español, frente al alemán Alexander Zverev (6-7, 6-3, 6-4), cayeron en el debut, y no pueden permitirse seguir fallando en Turín.

“Rublev es todo potencia. Su derecha es una de las mejores del circuito. Golpea durísimo durante tres o cuatro horas. Es increíble”, alabó Carlitos antes de medirse al número cinco del mundo. El respeto es mutuo. “Lo tiene todo. Corre como un loco, pega el revés, la derecha, la dejada, la volea, el saque, la parte mental… Pelea. Es un jugador muy completo a su corta edad. Para tener oportunidades contra él, necesitas jugar a un muy buen nivel”, definió el moscovita al segundo clasificado de la ATP.

A sus 26 años, y con la victoria en el Masters 1000 de Montecarlo de este 2023 como principal logro en el circuito masculino, Rublev no deja pasar la oportunidad de reírse de sí mismo siempre que tiene ocasión. Lo hizo en la previa de esta Copa de Maestros, cuando su visión del grupo rojo en el que está encuadrado no tardó en hacerse viral por la naturalidad y el humor demostrados. “Él (Medvedev) es como cuando te matan lentamente y tú sientes que estás agonizando. Si Alcaraz te destroza rápidamente y a veces ni te das cuenta, Daniil te está matando lentamente, sobre ti, disfrutando del momento, tomándose su tiempo”, comentó, sin poder evitar las carcajadas.

Rublev en acción en estas ATP Finals (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

No es la primera vez en la que Rublev intenta quitar hierro a su concurso tenístico de forma jocosa. Tras ser eliminado en el último US Open, se prolongó la mala racha que atesora en los cuartos de final de los Grand Slam. Hasta la fecha, no ha habido manera de que supere esta ronda en el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y Nueva York. Pero este hito negativo no le achanta e intenta tomárselo de forma divertida. “Si lo piensas, ser el primer jugador de la historia en ganar cero de nueve cuartos de final de Grand Slam es un récord que no todo el mundo puede conseguir”, sacó pecho con una sonrisa.

España, crucial en su trayectoria

Más allá del buen talante con el que intenta tomarse las cosas, el enfrentamiento con Alcaraz supone un poco más de sabor español para un Rublev que le debe mucho al país de la piel de toro. Su desarrollo tenístico no se entendería sin la decisión que tomó en 2016, cuando decidió hacer las maletas rumbo a España para que Barcelona pasase a ser la base de sus entrenamientos.

Fue entonces cuando pasó a contar con los servicios de Fernando Vicente como técnico. El exjugador castellonense, que llegó a ocupar el puesto 29 del ranking en 2000, todavía continúa trabajando con Rublev y afronta el encuentro ante Alcaraz, como no puede ser de otra manera, a cara de perro. “Se va a decidir todo por los estados de ánimo, por el que juegue más valiente y el que haga lo que toque. Cada día es un partido nuevo”, ha confesado a la ATP en las horas previas al choque.

La Ciudad Condal ha sido muy importante para Rublev, aunque este vivió un episodio polémico relacionado con la misma en 2022. “El torneo de Barcelona es como si fuese mi casa, porque soy miembro del Real Club de Tenis de Barcelona. Pero tenía razones para tomar esta decisión. El año pasado, los organizadores del torneo no se portaron bien con algunos jugadores, entre ellos yo. No quiero entrar en detalles, pero eran cosas significativas, y por eso no me extraña que faltasen algunos nombres conocidos entre los participantes. Por eso acepté la invitación del Serbia Open y me salió bien. En Belgrado, me han tratado diez veces mejor de lo que esperaba”, expuso en el medio ruso Kommersant para justificar su ausencia en el Godó.

Rublev celebra un punto contra Medvedev (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La organización de Barcelona lamentó las críticas y le invitó a estar en el evento este año, aunque finalmente no fue de la partida. Ahora se encontrará precisamente con el campeón de las dos últimas ediciones de la competición, y el enfrentamiento merecerá la pena. “Será un partido como tiene que ser: a muerte entre dos grandes jugadores”, promete el entrenador de Rublev. En juego, seguir vivo en el Pala Alpitour.