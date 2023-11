Medvedev, sobre el juego de Carlos Alcaraz: “Juega más lento que antes y no tiene la misma confianza”

Daniil Medvedev. (EFE)

Carlos Alcaraz no consigue salir del bucle negativo en el que lleva inmerso ya unas cuantas semanas. La primera mitad de 2023 cayó del lado del español. Maravilló a todos con su juego, incluso llegando a sumar otro Grand Slam a su cuenta personal, el de Wimbledon, tras vencer al actual número uno, Novak Djokovic. Sin embargo, desde su regreso en la gira asiática con Pekín y Shanghái y su mal resultado en París, donde cayó en segunda ronda, no dejan que Alcaraz termine de reencontrar su juego. En las ATP Finals lo ha vuelto a demostrar al caer ante Alexander Zverev (6-7, 6-3, 6-4) en un partido que duró dos horas y media.

El español comenzó ganando el encuentro, pero no pudo mantener el nivel durante los tres sets que duró el encuentro. Continúa así su mala racha, en la que además, con la victoria del lunes de Nole ante Holger Rune perdió toda posibilidad que tenía de recuperar el número uno antes de 2024. Tras el partido de ayer, Daniil Medvedev analizó el juego del número dos, el cual considera mucho más lento que meses atrás: “Hace dos o tres meses me hubiera sorprendido mucho que Sascha hubiera vencido a Carlos, pero el tenis es un deporte muy pero que muy complicado. En este momento, por alguna razón, la sensación es que Alcaraz juega más lento que antes y no tiene la misma confianza que durante el resto de la temporada”.

El ruso venció a su compatriota Andrey Rublev en tan solo una hora y 31 minutos y en dos sets por 6-4 y 6-2. Medvedev le tiene tomada la medida a Rublev al que ha derrotado en siete de sus nueve enfrentamientos. En el segundo turno del grupo rojo, Alcaraz se enfrentará al ruso Rublev, y Medvedev se medirá con el alemán. Así, ha conseguido resarcirse de su experiencia en la edición anterior, donde no ganó ningún partido de la fase de grupos (desde que se coronó campeón en 2019 en esta competición, no ha conseguido llegar a las semifinales).

Pese a que Daniil destacó que su juego era más lento, sí que quiso recalcar que es un momento normal en la trayectoria de un tenista: “Esto le puede pasar a cualquiera, incluso a Novak, cuando era más joven, pasó por momentos similares. Fue muy sorprendente ver cómo los tiros de Sascha eran más veloces que los suyos durante el segundo set. La pregunta es cuándo volverá a su mejor nivel”.

Alcaraz no tuvo el debut que esperaba en su estreno en la popularmente conocida Copa de Maestros, pero el joven se mostró contento pese a la derrota: “Es increíble. Sinceramente, la mejor entrada al campo que he hecho nunca. Fue una experiencia increíble el jugar mi primer partido en el Masters, aunque perdiera”.

Alcaraz critica la pista y las bolas tras su derrota

“Esta cancha es la más rápida del año, eso seguro. No entiendo por qué ponen este tipo de pista al final del año, porque todos los torneos que hemos jugado en pista dura son mucho más lentos. Luego venimos aquí al Masters y ponen esta pista tan rápida. No sé por qué”, se mostró molesto, para concluir que “no voy a decir que deberían hacer el torneo al aire libre o no. Solo que no entiendo lo de la velocidad de la superficie, porque nunca hemos jugado en una superficie como esta en todo el año”.

Otra crítica que lanzó otra crítica sobre un tema que atormenta a los tenistas del circuito: el peso de las bolas. En cada competición es distinto, lo que provoca que las lesiones aparezcan de una manera mucho más sencilla. “Deberían hacer algo, porque es increíble que en tres o cuatro torneos seguidos, cada uno tiene una bola distinta. Creo que cada gira debería tener la misma pelota. En Australia, la misma. En Sudamérica, la misma. Y así en cada gira y que no cambie en cada torneo”, apuntó el español. “Creo que, si no me equivoco, hemos jugado con 20 o 21 bolas distintas en todo el año. Es una locura. Hay muchos jugadores lesionados por esto. Si la ATP quiere tener a los mejores en cada torneo, deberían cambiar esto o se lesionarán todos”, reflexionó el número dos.