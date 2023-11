Alcaraz critica la pista y las bolas tras perder contra Zverev en las ATP Finals: “Es una locura”

Alcaraz grita en su partido contra Zverev (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Carlos Alcaraz no pudo estrenarse con victoria en el primer partido de su carrera en las ATP Finals. El tenista español siguió sin reencontrarse con sus mejores sensaciones, perdidas para la causa en las últimas semanas, ante Alexander Zverev. A pesar de que fue capaz de imponerse en el primer set este lunes, el número dos del mundo acabó cediendo los dos siguientes, chocando contra el saque prácticamente sin fisuras del alemán y, sobre todo, la incapacidad para aprovechar oportunidades. Cuando pudo morder, erró, y eso fue capital para que el octavo clasificado del ranking le superase (6-7, 6-3, 6-4).

El murciano todavía gozará al menos de dos partidos más en el torneo: Andrey Rublev le espera el miércoles; Daniil Medvedev, el viernes. La oportunidad de haber disfrutado de un ambiente tan especial como el que se genera en el Pala Alpitour de Turín es el principal consuelo que encuentra tras esta derrota. “Es increíble. Sinceramente, la mejor entrada al campo que he hecho nunca. Fue una experiencia increíble el jugar mi primer partido en el Masters, aunque perdiera”, se sinceró en rueda de prensa, tras enlazar, por primera vez, tres tropiezos consecutivos en la ATP.

“Me encantaría estar mejor de forma. En una mejor que hoy, al menos. Pero la experiencia fue increíble”, reiteró Alcaraz, que valoró especialmente la potencia mostrada por Zverev al servicio. “Fue realmente difícil, muy difícil. Creo que fue un partido muy reñido, pero no pude aprovechar las oportunidades que tuve. Tiene uno de los mejores saques del circuito. Tuve algunos puntos de break que no pude aprovechar, y creo que fue la clave del partido”, opinó también.

Alcaraz, decepcionado tras caer ante Zverev (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Alcaraz no consideró que le falte práctica a la hora de afrontar con garantías el ‘quinto grande’. Para él, el problema fue otro bien distinto: “Me ha faltado consistencia. Entre el final del segundo y el tercero, he tirado varios puntos fuera a la primera. Me fijo en Djokovic, y él nunca te regala la primera. Eso es lo que tengo que mejorar”. Los próximos desafíos van a poner a prueba si da un salto de calidad en ese sentido o no. “Tendré que estar muy, muy concentrado en cada partido si quiero tener una oportunidad”, sentenció.

Críticas sorpresivas

Más allá del duelo frente a Zverev, Alcaraz dejó unas declaraciones cuanto menos llamativas. En primer lugar, sobre la pista en la que se disputan las Finales ATP. “Esta cancha es la más rápida del año, eso seguro. No entiendo por qué ponen este tipo de pista al final del año, porque todos los torneos que hemos jugado en pista dura son mucho más lentos. Luego venimos aquí al Masters y ponen esta pista tan rápida. No sé por qué”, comentó.

Por si acaso, puntualizó sus palabras después. “No voy a decir que deberían hacer el torneo al aire libre o no. Sólo que no entiendo lo de la velocidad de la superficie, porque nunca hemos jugado en una superficie como esta en todo el año”, zanjó. Eso sí, mantuvo el tono crítico al referirse a otro asunto polémico: jugar con bolas distintas en cada competición.

“Deberían hacer algo, porque es increíble que en tres o cuatro torneos seguidos, cada uno tiene una bola distinta. Creo que cada gira debería tener la misma pelota. En Australia, la misma. En Sudamérica, la misma. Y así en cada gira y que no cambie en cada torneo”, pidió Alcaraz antes de lanzar un aviso a los rectores del circuito masculino: “Creo que, si no me equivoco, hemos jugado con 20 o 21 bolas distintas en todo el año. Es una locura. Hay muchos jugadores lesionados por esto. Si la ATP quiere tener a los mejores en cada torneo, deberían cambiar esto o se lesionarán todos”.

Zverev consuela a Alcaraz tras la derrota (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Además, Alcaraz quiso felicitar a Novak Djokovic, una vez confirmado que el serbio termina 2023 en lo más alto del tenis mundial. “Se lo merece seguro. Ha ganado tres Grand Slams y llegó a la final del cuarto. Ganó dos o tres Masters 1000. Merece acabar el año como número uno. Sólo ha perdido cinco partidos. Es increíble”, alabó el máximo rival de Nole en estos momentos.