A qué hora juega Carlos Alcaraz contra Rublev en las ATP Finals de Turín: horario y dónde ver el partido

Carlos Alcaraz durante su partido contra el alemán Alexander Zverev en las Nitto ATP Finals que se celebran en Turín. EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

La primera mitad de 2023 maravilló a todos con su juego, en este segundo tramo, no consigue dar con la tecla. Carlos Alcaraz no consigue salir de la dinámica negativa que atraviesa en sus últimas apariciones en pista. Esta temporada ha conseguido otro Grand Slam, venció a Novak Djokovic en la final de Wimbledon. Pero, desde su regreso en la gira asiática, cayó en Semifinales de Pekín y en octavos en Shanghái, no ha conseguido encontrar la tónica. De hecho, en París cayó en segunda ronda.

Este lunes debutaba en las ATP Finals de Turín, una competición que reúne a los ocho tenistas más en forma y primeros del ranking en la temporada. Divididos en dos grupos (el rojo y el verde) los tenistas afrontan una primera fase de grupos antes de pasar a las semifinales (los dos mejores de cada grupo). Para Alcaraz esta era la primera vez que había podido estar presente en esta competición que esta edición acoge la ciudad italiana. En la anterior temporada, pese a finalizar como número uno, no pudo estar.

Aterrizaba en Turín, más que con el objetivo de recuperar el número uno, que era prácticamente imposible, con la intención de volver a sentirse cómodo en la pista, volver a disfrutar del juego, volver a brillar. Cuando saltó a la pista para medirse con Zverev, la oportunidad del liderato ya sabía que la tenía perdida, pues Novak estaba a una victoria de certificarlo e hizo lo propio el domingo ante Holger Rune. Sin embargo, aunque comenzó ganando el encuentro, este finalmente se truncó y cayó para el lado alemán. Lejos de venirse abajo, Alcaraz se mostraba contento: “Es increíble. Sinceramente, la mejor entrada al campo que he hecho nunca. Fue una experiencia increíble el jugar mi primer partido en el Masters, aunque perdiera”. El miércoles se medirá en su segundo partido ante el ruso Andrey Rublev, quien perdió ante Daniil Medvedev.

Aunque no quiso achacar la derrota a factores ajenos a su propia persona, sí quiso manifestar su queja ante dos puntos: la pista y el peso de las bolas. “Esta cancha es la más rápida del año, eso seguro. No entiendo por qué ponen este tipo de pista al final del año, porque todos los torneos que hemos jugado en pista dura son mucho más lentos. Luego venimos aquí al Masters y ponen esta pista tan rápida. No sé por qué”, aunque quiso añadir que “no voy a decir que deberían hacer el torneo al aire libre o no. Solo que no entiendo lo de la velocidad de la superficie, porque nunca hemos jugado en una superficie como esta en todo el año”. Sobre las bolas dijo: “Deberían hacer algo, porque es increíble que en tres o cuatro torneos seguidos, cada uno tiene una bola distinta. Creo que cada gira debería tener la misma pelota. En Australia, la misma. En Sudamérica, la misma. Y así en cada gira y que no cambie en cada torneo. Creo que, si no me equivoco, hemos jugado con 20 o 21 bolas distintas en todo el año. Es una locura. Hay muchos jugadores lesionados por esto. Si la ATP quiere tener a los mejores en cada torneo, deberían cambiar esto o se lesionarán todos”.

¿Cuándo es el Alcaraz - Rublev de las Nitto ATP Finals?

El segundo encuentro que afrontará el español en las Nitto ATP Finals se disputará tras el primer partido de dobles de la jornada, pero no antes de las 14:30 horas española y local.

¿Cómo ver el Alcaraz - Rublev de las Nitto ATP Finals?

El partido entre Carlos Alcaraz y Andrey Rublev de la fase de grupos de las ATP Finals se podrá seguir a través de Movistar Plus+, por su canal Movistar Deportes +, con la narración de José Antonio Mielgo y los comentarios de Roberto Carretero.