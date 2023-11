El PP sale en tromba contra el acuerdo del PSOE y Junts: Génova dice que deslegitima democracia y Ayuso habla de “cheque en blanco”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, durante la declaración institucional que ha pronunciado este jueves en la sede de la Comunidad, tras el acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez (EFE/ Zipi)

El acuerdo entre el PSOE y Junts se ha firmado y el PP ha salido en tromba para censurarlo a través de declaraciones institucionales. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el primero en anunciar la suya, aunque Isabel Díaz Ayuso se le ha adelantado en la Puerta del Sol, solapándose con la comparecencia de Carles Puigdemont para detallar el acuerdo alcanzado con los socialistas.

Ayuso ha convocado a la prensa en la Real Casa de Correos para ofrecer una declaración institucional, sin preguntas, en la que ha aseverado que el acuerdo alcanzado es un “cheque en blanco” de los socialistas a Junts, a través de un pacto “peor” del que se imaginaba su Gobierno. Ha asegurado que “no hay ni una sola coma” en la que el PSOE no se sume a los postulados independentistas, y tampoco ninguna institución que no desacrediten en el texto. “Cualquier español, empezando por los catalanes de bien, que son la mayoría, y que tenga decencia, que conozca la historia y respete las leyes, no da crédito”, ha sentenciado.

España se debate entre el “estupor y la indignación”, ha enfatizado Díaz Ayuso, que este mismo jueves ha advertido de que este acuerdo supone la entrada en una dictadura. Además, ha censurado la bilateralidad del acuerdo, que dos partidos puedan resolver las cuestiones mediante un pacto “privado”, por lo que se pone en marcha el mecanismo de un poder “paralegal”. “Esto ya es de por sí el mayor atentado contra el Estado de Derecho”, ha lanzado.

“El PSOE está dispuesto al reconocimiento de Cataluña como nación”, ha indicado la presidenta madrileña, que denuncia que el PSOE asuma un “falseamiento de la historia de España” reconociendo que una parte relevante de la sociedad no se ha sentido identificada con el sistema vigente. Los socialistas, dice Ayuso, aceptan una transformación social de la visión de España que se ha definido durante décadas.

En este punto, ha interpelado a todos los presidentes autonómicos sobre su opinión al respecto, y también los votantes socialistas, para a continuación hablar de la cesión de tributos a Catalunya, aludiendo a una parte del acuerdo en la que Junts asegura que propondrá esta iniciativa, sin que el PSOE se comprometa a la misma. También ha censurado Ayuso la utilización del concepto lawfare que, en su opinión, criminaliza a los jueces, y el reconocimiento de la “plurinacionalidad” de España.

Finalmente, ha censurado que Sánchez venda una nación con siglos de historia por la investidura de Sánchez y su estabilidad “en la poltrona”. “Esto lo debemos resolver entre todos, empezando por el propio PSOE, que tiene que reaccionar antes de que no haya vuelta a atrás”, ha advertido Ayuso, que dice que Sánchez es un político “fuera de control” que decide junto con “minorías rabiosas y corruptos”.

Génova dice que el acuerdo deslegitima la democracia

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho en una declaración institucional remitida a los medios, que hoy es un día triste para España, porque unos políticos han pisoteado los “derechos” y hoy se “regodean y se ríen” de nosotros. Ha señalado que Sánchez no tiene escrúpulos y que la firma de este acuerdo marca un “antes y un después” en la democracia porque significa deslegitimarla dentro y fuera de España.

“Todas las mentiras del separatismo están negro sobre blanco en el documento”, ha expresado Gamarra. “Por primera vez desde hace 39 años, el Gobierno deja de estar al servicio del Estado de Derecho para poner al Estado de Derecho a su servicio”, ha señalado la secretaria general de los populares.