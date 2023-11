Alonso ironiza tras su choque con Ocon: “Debe pensar que nuestro coche es más estrecho de lo que es”

El piloto español del equipo Aston Martín de F1, Fernando Alonso, fue registrado este viernes, 3 de noviembre, durante los ensayos libres previos al GP de Brasil, en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Isaac Fontana

La disputa de la Q1 en el GP de Brasil se detuvo a 33 segundos para el final, debido al fuerte choque entre Esteban Ocon y Fernando Alonso. El español finalizaba su vuelta y el francés comenzaba la suya. El primero le dejó hueco suficiente al segundo, quien pisó el piano perdiendo el control del coche y estampándose contra el AMR23. El Alpine pasó por encima de la rueda delantera izquierda del Aston Martin, se la rompió, y se fue directo a las protecciones, imposibilitando la salida de Alonso en la SQ2. La tensa relación entre ambos pilotos volvió a protagonizar un nuevo capítulo en Interlagos, el enésimo entre los dos.

“Nos chocamos. Pero creo que tengo bastantes daños. Se fue contra mí, creo”, dijo Alonso por la radio. Ocon fue más crítico: “Puto idiota, Fernando”. El francés acusaba a Alonso del incidente, pese a que estaba claro que el que había perdido el control del coche había sido él: “La gente dice que perdí el coche, pero no lo perdí, hice correcciones como Norris, que hizo la pole. Lo que pasó es que Fernando giró hacia la izquierda en medio de la curva, no dejó suficiente espacio y al final chocamos”.

Así se vio el incidente entre Esteban Ocon y Fernando Alonso desde la tribuna del circuito de Interlagos.



Se ve claramente como Esteban pierde el control de su Alpine al pisar el piano y se lleva por delante a Fernando.#BrazilGP 🇧🇷 #BrazilianGP #F1

pic.twitter.com/PsQwnFoRhP — AtopeF1 🏎 #BrazilGP 🇧🇷 (@AtopeF1) November 4, 2023

Ante estas declaraciones, el español quiso responder a las acusaciones. “¿Si es apropiado? Es una pregunta más para él”, quien dijo que creía haber perdido “un poco el coche” y fue uno de esos “momentos en el que estás en el sitio incorrecto en el momento equivocado”. Sin embargo, quiso ironizar en el tema y responder de manera más directa a Ocon: “Siempre que hay un Alpine hay que tener un extra de cuidado, deben pensar que el coche es más estrecho de lo que es”.

Pese al incidente que le impidió competir en la SQ2 y afrontó el esprint desde la decimoquinta posición de la parrilla, Alonso se mostró optimista de cara al domingo: “Ojalá podamos luchar por el podio y, si no, por el Top-5″. Así, evaluó la actuación de ayer y confesó que mejor en ese momento, que en la clasificación o durante la propia carrera: “Una nota negativa, seguramente, porque teníamos más ritmo para sumar algún punto en el esprint. Son cosas que pasan, mejor hoy que en la clasificación del viernes, porque la carrera que cuenta es la del domingo y es donde queremos sumar puntos”.

Alonso, situaciones tensas desde los Libres

La primera sesión en Interlagos no estuvo exenta de problemas para Alonso. Ha sido así a raíz de un pinchazo sufrido al poco de iniciarse la acción, cuando la pista aún no estaba en las mejores condiciones. Le ocurrió con el primero de los dos juegos de duros que empleó y, aunque posteriormente se tranquilizó y tuvo buenas sensaciones, no se mordió la lengua. Lo cual significa que dejó para la galería una de las frases contundentes que acostumbra a hacer por radio a su ingeniero.

Cuando en Aston Martin le llamaron al box debido al percance que había sufrido con las ruedas, Alonso verbalizó su resignación con toda la naturalidad del mundo. “El circuito está en muy mal estado, lleno de piedras. No son los estándares de Fórmula 1″, declaró, tal y como se pudo comprobar en la retransmisión televisiva. A pesar de todo, primaron las buenas noticias, ya que el asturiano terminó por delante de unos Red Bull que se guardaron sus mejores galas para más adelante: Max Verstappen concluyó decimosexto y Checo Pérez lo hizo decimoctavo. Por si esto fuera poco, el compañero de equipo de Alonso, Lance Stroll, fue sexto, y él sí que pudo probar el rendimiento del coche con medios.