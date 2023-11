El pasado y presente de Raúl de Tomás se citan en un Bernabéu que examina su sequía en LaLiga

El delantero del Rayo Vallecano Raúl de Tomás durante el partido de esta temporada ante el Atlético de Madrid (EFE).

Hace diez años una convicción recorría los campos de entrenamiento de Valdebebas: Raúl de Tomás era uno de los mayores talentos de la cantera madridista. Tenía potencia, imponente cambio de ritmo, un poderoso golpeo, y la cualidad más importante para un delantero: el gol. A los 17 años batía registros de precocidad -disputó su primera temporada completa con el Real Madrid Castilla- al mismo ritmo vertiginoso que hacía con los goleadores -siete tantos-. Su velocidad a la hora de quemar etapas, unido a sus privilegiadas condiciones físicas, ilusionaban con un posible salto al primer equipo. Sin embargo, su carácter indomable le privó de debutar en el Bernabéu con la camiseta blanca. Este domingo el Rayo visita al Real Madrid (21.00 horas) y RDT regresa a la que un día pudo ser su casa.

“Con el tiempo me doy cuenta de que el equivocado era yo. No solo alcanza con la calidad. Por lo menos, a mí no me alcanza. Y durante mucho tiempo pensaba que sí. Entonces, es cuando te llevas el bofetón. Cuando te das cuenta de que has hecho cosas que no están bien, no las quieres volver a vivir. Eso es lo que te hace cambiar. Es un proceso de madurez que te ayuda a tomar mejores decisiones en la vida, pero también en el campo. Toqué fondo cuando me marché del Real Madrid”, desvelaba la temporada pasada.

Su pausa de cuatro meses sin jugar, el detonante

De la cantera madridista se marchó cedido al Córdoba, Valladolid y más tarde al Rayo Vallecano, siendo este último el equipo donde mejor rendimiento ofreció tras anotar 38 goles en 65 partidos ligueros. Una década después de que abandonase La Fábrica, RDT continúa actualmente vistiendo la franja. No sin una carrera marcada por los altibajos. Después de su primera etapa en Vallecas fichó por el Benfica debido “intereses varios”, ya que él no quería recalar en el club portugués. Tras una campaña en Lisboa marcada por el ostracismo regresó al campeonato nacional defendiendo la camiseta del Espanyol, club con el que volvió a sentirse futbolista y llegó a tirar abajo la puerta de la selección llegando a disputar cuatro partidos.

Dos temporadas más tarde, el Rayo volvió a ser su hogar tras un verano, el de 2022, movido en las oficinas vallecanas y pericas. Ambos clubes negociaron para concretar el fichaje del delantero antes del cierre del mercado de verano, pero finalmente se cerró el plazo sin un acuerdo al que llegaron dos semanas más tarde. RDT, al no poder ser inscrito hasta enero, estuvo cuatro meses sin competir y se despidió de sus opciones de ir al Mundial de Qatar. Pesó más la voluntad del ariete.

Sin gol esta temporada

Una vez inscrito en LaLiga, la pausa de cuatro meses hizo mella en el rendimiento de Raúl de Tomás. Tan solo anotó cuatro goles en la segunda mitad del curso. La última pretemporada aparecía en el horizonte del español como la oportunidad ideal para reencontrarse con su fútbol y en el equipo donde mejor había rendido. Su entrenador, Francisco, confiaba en ello. “La evolución está siendo muy buena. Es un jugador que queremos que esté al 100% porque sabemos que nos puede dar mucho. Está con buenas sensaciones y estamos contentos por ello”, declaró antes del primer partido de Liga.

Dos meses y diez partidos jugados sin anotar un solo gol después, Francisco sigue confiando en dicha recuperación. “No me preocupa que no haya marcado. Confío plenamente en él, ha demostrado ser un delantero con gol”, afirma antes de visitar al Real Madrid. Los problemas físicos han impedido que sea vea sobre Vallecas al RDT que cinco años antes era capaz de guisarse el mismo los goles. Tras dos meses y medio de competición, tan solo ha sido capaz de repartir dos asistencias. Ni rastro del delantero potente, certero en la definición y rebosante de confianza en sí mismo que un día fue. Este domingo tiene ante sí una nueva oportunidad para estrenar su cuenta goleadora y con el estadio que un día le pudo ver vestido de blanco como escenario. El pasado y el presente de Raúl de Tomás se citan en el Santiago Bernabéu.