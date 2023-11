Máxima tensión en Brasil: Ocon se lleva por delante a Alonso y le llama “puto idiota” por radio

Fernando Alonso durante la sesión de clasificación con Ocon detrás. (REUTERS).

La tensa relación entre Esteban Ocon y Fernando Alonso ha vivido su capítulo más reciente, quizás no último, en Interlagos, durante la disputa de la Q1 para la carrera al sprint. Se detuvo a 33 segundos para el final por un fuerte choque entre el piloto francés de Alpine y el español de Aston Martin. Fernando había finalizado su vuelta y Esteban empezaba la suya apretando en las ‘eses de Senna’. Al asturiano le notificaron por radio de la situación y cedió el interior del trazado en la salida de la curva. Dejó hueco suficiente para que pasara el de Alpine. Sin embargo, pisó el piano ligeramente y su coche le dio un trallazo que desembocó en un fuerte accidente con Alonso.

El monoplaza del francés pasó por encima de la rueda delantera izquierda del AMR23, se la rompió, y se fue directo a las protecciones. El asturiano pudo llegar al garaje, pero no reparar los daños a tiempo para salir a la segunda sesión clasificatoria por lo que saldrá, si es que su monoplaza llega en condiciones, a la carrera al sprint. “Nos chocamos. Pero creo que tengo bastantes daños. Se fue contra mí, creo”, dijo Alonso por la radio. Ocon fue más crítico: “Puto idiota, Fernando”.

💥 Accidente entre Ocon y Alonso.



Esteban fuera. Veremos los daños en el coche de Alonso.



¿Qué os parece?#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/KWJl7WXnfb — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) November 4, 2023

Que Ocon y Fernando Alonso no son los dos pilotos que mejor relación tienen del paddock no es sorpresa para nadie. Ambos fueron compañeros en Alpine durante 2021 y 2022, con una tensa rivalidad dentro del garaje avivada por las intensísimas defensas del piloto francés en escenarios como Arabia Saudí o Hungría. Y eso que el asturiano fue parte importante del triunfo de Esteban en Hungaroring 2021, gracias a su defensa sobre Hamilton durante una decena de vueltas. La temprana renovación de Ocon y la anunciada salida de Fernando en el verano del año pasado, terminaron por decantar la balanza. Solo chocaron una vez, precisamente en el esprint de Interlagos de 2022, si bien al día siguiente los dos remontaron con autoridad y rebajaron la tensión en el garaje. Esta vez chocan, con colores diferentes y en una situación un tanto extraña.

Alonso, situaciones tensas desde los Libres

La primera sesión en Interlagos no estuvo exenta de problemas para Alonso. Ha sido así a raíz de un pinchazo sufrido al poco de iniciarse la acción, cuando la pista aún no estaba en las mejores condiciones. Le ocurrió con el primero de los dos juegos de duros que empleó y, aunque posteriormente se tranquilizó y tuvo buenas sensaciones, no se mordió la lengua. Lo cual significa que dejó para la galería una de las frases contundentes que acostumbra a hacer por radio a su ingeniero.

Cuando en Aston Martin le llamaron al box debido al percance que había sufrido con las ruedas, Alonso verbalizó su resignación con toda la naturalidad del mundo. “El circuito está en muy mal estado, lleno de piedras. No son los estándares de Fórmula 1″, declaró, tal y como se pudo comprobar en la retransmisión televisiva. A pesar de todo, primaron las buenas noticias, ya que el asturiano terminó por delante de unos Red Bull que se guardaron sus mejores galas para más adelante: Max Verstappen concluyó decimosexto y Checo Pérez lo hizo decimoctavo. Por si esto fuera poco, el compañero de equipo de Alonso, Lance Stroll, fue sexto, y él sí que pudo probar el rendimiento del coche con medios.