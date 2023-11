Mick Jagger, Bela Guttman, Inglaterra y Aaron Ramsey: las maldiciones más terroríficas del fútbol

Imagen de archivo de Bela Guttman con el Benfica (EFE).

El terror vive su punto álgido cada 31 de octubre, sin embargo, Michael Myers ha aparecido en cualquier otra fecha dentro del planeta fútbol. El pavor se ha manifestado en descensos dramáticos, finales agónicas, derrotas dolorosas ante el eterno rival y también en supersticiones y maldiciones que recorren diversos clubes de fútbol.

Una de las más conocidas es la de Bela Guttman y el Benfica. A principio de los años sesenta el club lisboeta vivió uno de las mejores épocas de su historia. Bajo la dirección del técnico húngaro, Bela Guttman, conquistaron dos Champions seguidas ante FC Barcelona y Real Madrid en 1961 y 1962 respectivamente. Tras los mencionados hitos, Guttman pidió una mejora sustancial de su salario y no solo no la tuvo, si no que fue despedido por desavenencias con la directiva y fue cuando el iracundo entrenador magiar pronunció su famosa maldición. “En 100 años desde hoy el Benfica sin mí no ganará un título europeo”.

Te puede interesar: El administrativo y el entrenador de gimnasio que retan al Sevilla en Copa del Rey: “Fotos, firmas… el pueblo nos hace sentir profesionales sin serlo”

Desde entonces han pasado 63 años en los que el Benfica ha llegado a ocho finales europeas, cinco de Champions y tres correspondientes a la Europa League, y las ha perdido todas. La desesperación del cuadro luso era tal que, días antes de disputar en 1990 su última final de Champions ante el Milan, Eusebio acudió a la tumba de Bela Guttman, fallecido nueve años antes, para rezar y escapar de la maldición. Sin embargo, oraciones del mítico exjugador fueron en vano.

Cuidado con el equipo apoyado por Mick Jagger

El mítico cantante de los Rolling Stones confirmó en el pasado Clásico de LaLiga una maldición que le persigue a cada campo que va. El británico acudió a Montjuic donde su banda recibió un homenaje por parte del Barça, club que apoyaba Jagger aquel día y que salió derrotado de su duelo ante el Real Madrid. Se conoce que, cuando el cantante se deja ver en un partido, el equipo al que secunda suele caer derrotado.

La maldición de Mick Jagger ahora hizo de las suyas en Montjuic.

pic.twitter.com/uyvTcpUSuy — ¿QUÉ MIRÁS BOBO? (@ElRojoAbreu) October 28, 2023

Estuvo en París en la Copa del Mundo de 1998 apoyando a Inglaterra y perdió ante Argentina. Cuatro años después, en el Mundial de Corea y Japón 2002, el cantante presenció la derrota de su país ante Brasil. En 2006 asistió al encuentro en el que Portugal eliminaba a Inglaterra. En 2010 estuvo presente en la dolorosa eliminación de los Three Lions ante Alemania en la Copa del Mundo de Sudáfrica y ocho años después, en el Mundial de 2018, acudió al choque de semifinales entre Croacia e Inglaterra que se llevaron los balcánicos.

El ‘asesino de los goles’

Otras de las maldiciones más sonoras del planeta fútbol es la relación de los goles de Aaron Ramsey con el fallecimiento de celebridades. En 2011, cuando era jugador del Arsenal, anotó un tanto ante el Manchester United y ese mismo día se confirmó la muerte de Osama bin Laden. Su siguiente gol llegaría tres días después del fallecido Steve Jobs y también vio puerta el día que murió la cantante Whitney Houston.

Aaron Ramsey celebra un gol marcado con el Arsenal al Newcastle en 2019 (REUTERS).

Antes de la estadounidense, el dictador libio Muamar el Gadafi falleció y si están pensando en Ramsey han dado en el clavo. El galés había marcado al Marsella horas antes de la muerte. Los fallecimientos de Robin Williams, Roger Moore, Paul Walker, David Bowie, Chavela Vargas, Alan Rickman también coincidieron con un gol de Ramsey. La última víctima fue Olivia Newton-John, fallecida el 8 de agosto de 2022. Un día después, el centrocampista anotó su primer y único tanto de la pasada temporada.

El terror de Inglaterra desde los once metros

10 de diciembre de 2022, Inglaterra cae 1-2 ante Francia en cuartos de final del último Mundial y Kane tiene desde los once metros la oportunidad de igualar el partido y forzar la prórroga. El inglés toma carrera, prepara su pierna derecha, pero manda el lanzamiento al limbo. los Three Lions quedaron eliminados de un gran torneo y otra vez, desde el punto de penalti. Antes del Al Bayt Stadium, Wembley fue el escenario de otra pena máxima inglesa.

La final de la Eurocopa 2020, disputada en 2021 debido a la pandemia, llegó a penaltis sin un ganador. Los de Southgate contaban con el factor cancha para ganar un título más de medio siglo después de su primer y único entorchado mundialista, pero Rasfhord, Saka y Sancho erraron sus penaltis y condenaron a su país. En semifinales de la Eurocopa 1996, también con Wembley como escenario, Inglaterra cayó de idéntica manera ante Alemania.

Y en 2004 fue Portugal quien apeó por penaltis al combinado inglés tras el lanzamiento a la grada de Beckham. En 2012 Italia dejó a Inglaterra en la estacada tras llevarse la tanda. Tan solo la celebrada ante Colombia en el Mundial 2018 cayó del lado inglés. Maldiciones, casualidades o fenómenos paranormales que rodean el planeta fútbol y cobran vida el Día de Todos los Santos.