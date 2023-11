El administrativo y el entrenador de gimnasio que retan al Sevilla en Copa del Rey: “Fotos, firmas… el pueblo nos hace sentir profesionales sin serlo”

Los jugadores del Quintanar celebran el triunfo ante el Unión Zona Norte (Quintanar)

Son las 8:30 de la mañana. Suena el despertador y José Luis Moreno, alias El Peseta, arranca su día rodeado de libros y apuntes. Licenciado en TAFAD, estudia de manera online el grado de dietética y por las tardes trabaja en el centro de entrenamiento de su hermano impartiendo clases funcionales. A Alejandro Barrios, conocido en como El Flequi, la alarma le suena antes, pues a las siete de la mañana ya tiene que estar en su puesto de trabajo. Es administrativo en una empresa de aceites y también entrenador de fútbol base. Nacidos en el mismo pueblo, Quintanar de la Orden, ambos son amigos y después de sus respectivas rutinas se visten de corto para dar rienda suelta a su pasión: el fútbol. Este miércoles (15:30 horas) disputarán ante el Sevilla en Copa del Rey el partido más importante de sus trayectorias deportivas. Ambos analizan el choque para Infobae España.

“Tengo ganas de que llegue el día. De momento no siento nervios, lo estoy administrando bien”, explica Alejandro, defensa de su equipo. “Que un club Primera División al que veo por la tele venga aquí… pues joder”, declara José Luis, interior izquierdo. Ambos militan en el CD Quintanar de la Orden, equipo de Primera Preferente que compite cinco categorías por debajo del Sevilla, su próximo rival. “Si quieren ganar tendrán que hacerlo muy bien porque nosotros estamos con el pensamiento de darlo todo. Tenemos al pueblo volcado, o sea, nosotros no vamos a tirar la toalla. Y bueno, que el fútbol es un deporte en el que se han visto muchos casos donde el equipo pequeño gana al grande. Hay que competir, la opción está ahí. La vamos a pelear y luchar hasta el final”, avisa Alejandro.

Te puede interesar: Wirtz, el fan del Barça que “trataba de imitar a Messi” y lidera al Leverkusen de Xabi Alonso: “He aprendido mucho de él”

De amateur a profesional en cinco días

José Luis sigue la misma línea cauta y ambiciosa al mismo tiempo marcada por su compañero y amigo. “Sinceramente, no sé cómo les haremos daño porque controlan absolutamente todo”, asegura entre risas. “Son superiores tanto técnica como físicamente, hay que ser realistas. Necesitaremos un poco de todo. Si ellos tienen un mal día y nosotros uno bueno… aun así va a ser muy difícil, pero le podemos pegar el susto. Habrá que ver cómo meter mano, aprovechar las que tengamos arriba y defender a muerte, como sea”.

⚽️ Este miércoles comienza nuestra andadura en la #CopaDelRey 2023/24. 🏆



🤝 ¡Nos vemos pronto, @CDQuintanar1! pic.twitter.com/CmrImDYdA6 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 30, 2023

La vida les ha cambiado por completo, aunque sea de manera temporal. En menos de una semana han pasado de enfrentarse a La Roda a recibir a un equipo de Champions. Los 11.000 habitantes de Quintanar no hablan de otra cosa “Siempre sale el tema de conversación. Desde que nos tocó en el sorteo no se habla de otra cosa. Me dicen ‘a ver si viene Ramos, Jesús Navas, Rakitic…’ Y me hacen millones de preguntas que no sé responder hasta que no llegue el partido”, analiza José Luis, estudiante, entrenador de gimnasio y futbolista.

La ilusión de todo un pueblo

“Desde que nos tocó el Sevilla, el pueblo es una locura. El fin de semana pasado fui a un bar y de camino me encontraba la bufanda del equipo en los coches, en balcones… están volcados y a muerte con nosotros. Esto es un sueño. El otro día me pedían autógrafos, fotos… un chico me dio las gracias y le dije ‘a vosotros por venir’. Están volcados y vivir esto también es culpa de ellos, nos están haciendo sentir más de lo que somos. Nos sentimos profesionales sin serlo. Cuando entreno a los niños pequeños en mi equipo siempre me preguntan por el partido, es muy bonito y un día histórico para el pueblo. Va a ser el partido de nuestras vidas”, se sincera Alejandro, administrativo y entrenador de fútbol.

Dos amigos de la infancia, criados en Quintanar, formados futbolísticamente en el Albacete y desarrollando su pasión en el equipo de su vida. ”Para mí José Luis es un hermano. Llevamos toda la vida juntos. Hemos dado las primeras patadas a un balón juntos. Hemos vivido juntos… es un sueño compartir esto con él”, afirma Alejandro. “Hemos ido juntos a clase también, imagínate lo que significa él para mí”, sentencia José Luis. Dos amigos que reflejan la ilusión de 11.000 habitantes. Todo un pueblo volcado con el equipo de su tierra y sueña con seguir disputando la Copa del Rey.