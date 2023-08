El caso Rubiales, en directo: última hora de su dimisión en la Asamblea de la Federación

Así se gestó la caída de Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso: cinco días de negación y presiones hasta la dimisión El todavía presidente de la Federación, que dimitirá este viernes en la Asamblea, ha decidido dejar el cargo tras verse acorralado y sin ningún apoyo del fútbol. Su idea era seguir, pero el comunicado de la jugadora en su contra y la postura de la FIFA le hicieron darse cuenta de que no tenía salida

Luis Rubiales, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

Presionado hasta el extremo por el Gobierno y la industria del fútbol en bloque, Luis Rubiales decidió en la tarde del jueves que dimitiría como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la Asamblea extraordinaria convocada para este viernes, pese a no estar plenamente convencido de hacerlo. Este momento fue el final a cinco días de intensas presiones para que dejase el cargo por el beso no consentido que le dio a la jugadora Jenni Hermoso después de que España ganase el Mundial femenino. Rubiales, cuya idea hasta hace solo unas horas era continuar sí o sí al frente de la Federación, se había quedado solo, sin ningún apoyo. Más allá del rechazo político, vio como el mundo del fútbol, desde la FIFA hasta los clubes de LaLiga, también había decidido darle la espalda. Cuando eso sucedió, al dirigente, que no esperaba un posicionamiento tan duro en su contra por parte de su propia industria, le hicieron ver que no tenía otra salida. Incluso ahí, él seguía insistiendo en su postura de no marcharse y, según ha podido saber Infobae España por fuentes cercanas a Rubiales, mantenía que lo sucedido sobre el césped del Accor Stadium de Sídney no era tan grave como para sacarle de la Federación. Las presiones recibidas desde todos los lados en estos cinco días contrastaban con su constante negación.