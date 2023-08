Las redes sentencian al cómico Juan Dávila por sus chistes machistas en ‘La última noche’

Juan Dávila, en 'La última noche'. (Mediaset España)

La emisión de La última noche de este viernes 11 de agosto ha tenido un inesperado protagonista. El cómico Juan Dávila, copresentador del espacio de Telecinco junto a Sandra Barneda, se ha ganado un aluvión de críticas en las redes sociales por hacer bromas machistas a varias mujeres presentes en el programa.

El actor hizo gala de su habitual humor negro con chistes que para muchos espectadores no pueden tener cabida en un espacio televisivo emitido en horario de máxima audiencia. El primero de esos comentarios fue dirigido a Makoke, que era una de las entrevistadas de la noche. La invitada revivió su pasado en el Telecupón haciendo girar un bombo con bolas en su interior. Mientras le daba a la manivela, Dávila apuntaba: “Ya veo que se te da bien mover la mano”.

A la exmujer de Kiko Matamoros no pareció ofenderle la broma del presentador, pero los casos posteriores fueron distintos. El formato de Cuarzo abordó en su debate el tema de la cirugía estética y los retoques físicos. Para ello, contó con el testimonio de varias personas que se han sometido a varias intervenciones y tratamientos para mejorar su aspecto físico. Una de ellas era Tamara Lao, una joven que se operó el pecho para superar un complejo. Mientras narraba su experiencia, el humorista le preguntó: “Y ahora, con el calor que hace, ¿no te huele como a goma quemada?”.

“¡Es una broma de mal gusto!”, le afeó Pablo Bonee, otro de los invitados de la noche, que acababa siendo diana de otro de los chistes del cómico. “Pregunto desde la ignorancia. Igual que a él, que le veo estirado, le preguntaría si se le han subido los huevos, porque eso a mí me interesa”. El aludido interpelaba entonces a la presentadora: “Pensaba que esto era un programa serio, Sandra Barneda”.

Pese a que la tensión era palpable, Dávila insistía: “A mí ya se me están cayendo, si me tiro de aquí y se me suben, pues me lo hago”. En ese momento, Barneda daba por zanjado el tema con una crítica a su compañero: “Yo no te digo lo que se me está cayendo esta noche de escucharte, Juan, porque madre mía...”, espetaba antes de volver a la mesa de debate.

Tras la emisión del programa, el nombre de Juan Dávila se convirtió en tendencia en Twitter, donde ha recibido numerosas críticas. “Qué vergüenza ajena”, comenta un usuario. “Se ha pasado de rosca”, expresa otro, mientras que algunos espectadores piden que no vuelva a aparecer en el formato.

Lo cierto es que el éxito del cómico se debe precisamente a su perfil polémico y a su humor políticamente incorrecto y sin límites. Tal y como se puede comprobar en sus redes sociales, en sus shows se burla de los asistentes haciendo referencia a su aspecto físico e incluso llega a hacer bromas sobre una persona con discapacidad física. Sin embargo, quienes acuden a sus monólogos conocen el humor de Dávila y aceptan las reglas del juego, o más bien la ausencia de ellas, algo difícilmente extrapolable a un programa de televisión.

