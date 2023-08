El bar barato e histórico de Zaragoza donde Leonor merendó con sus compañeros de la Academia Militar

La princesa Leonor (izquierda) y el bar El Tuno de Zaragoza (derecha) (Fuente: Getty Images y Facebook de El Tuno).

El ingreso de la princesa Leonor en la Academia Militar de Zaragoza el pasado jueves 17 de agosto se convirtió en todo un acontecimiento nacional. La hija de Felipe y Letizia seguirá los pasos de su padre a nivel formativo con el fin de estar preparada para reinar cuando llegue su momento. Tan solo una semana después del inicio de su nueva vida ya ha trascendido el primer plan en Zaragoza de Leonor junto a sus compañeros cadetes: un tardeo en un bar clásico de la ciudad en el que le acompañaron dos guardaespaldas.

Tal y como informó el diario Heraldo de Aragón, la princesa acudió al bar El Tuno junto a una veintena de compañeros, y se la vio perfectamente integrada. Este establecimiento situado en el número 9 de la calle Pedro Cerbuna, en plena zona universitaria de Zaragoza, es un clásico de los jóvenes de la ciudad, ya que lleva más de 30 años abierto, tiene precios baratos y suele ser una de las opciones de los miembros de la Academia Militar los fines de semana.

El Tuno, un bar barato con hamburguesas y bocadillos

La carta de El Tuno es muy variada, y pese a que no está disponible en su web, sí está desglosada a la hora de hacer un pedido a domicilio. En la web Just Eat, los platos de este local más populares entre los clientes son el bocata de pollo, huevo, queso, lechuga y mayonesa (precio de 5,23 euros), el bocata de ternasco, queso, huevo y alioli (5,59 euros) y la hamburguesa de bacon, queso y huevo (5,23 euros), entre otros productos. Esto no es de extrañar, ya que un usuario de TripAdvisor define al bar como un buen sitio “para comer de tapa y bocadillo”.

Platos y hamburguesas en el bar El Tuno de Zaragoza (Facebook bar El Tuno).

Los precios son asequibles tanto en entrantes como en platos principales. En cuanto a los primeros, ofrecen ocho ensaladas diferentes con un precio fijo de 6,84 €. Entre los principales contundentes destaca la amplia variedad de platos combinados con patata o ensalada, los cuales tienen un precio de 6,95 €.

Asimismo, son habituales las raciones de croquetas, patatas bravas y alitas de pollo por 4,02 euros, diferentes versiones de huevos rotos por 5,75 euros y dos tipos de hamburguesas: las especiales con un precio de 5,69 euros con seis versiones; y las hamburguesas clásicas, con cuatro recetas diferentes. Finalmente, las pizzas se venden por un precio de 9,14 euros, excepto la pizza york, la de bacon y la de champiñón, que tienen un precio de 6,84 euros. En el bar también cuentan con una pizza aragonesa que lleva tomate, orégano, mozzarella, chorizo, longaniza, bacon y huevo duro.

El menú que come Leonor en la Academia Militar

Empieza la cuenta atrás para Leonor, que empezará las pruebas de acceso a la Academia Militar de Zaragoza el próximo 26 de junio

La princesa degustará un menú único junto al resto de sus compañeros que incluye primer plato, segundo y postre. El menú es gratuito para todos los alumnos de la Academia Militar, ya que “los gastos derivados de la alimentación y alojamiento del personal alumno son por cuenta del Estado”. Este menú siempre alterna la proteína de la carne y el pescado y siempre incluye legumbres y/o verduras.

Por ejemplo, el menú del primer día de Leonor en la academia fue el siguiente, según Heraldo de Aragón:

Comida : paella de marisco, pechuga de pollo en salsa de piquillo con zanahorias al vapor y helado, fruta o lácteos de postre.

Cena: ensalada de judías verdes, salchichas frescas con berenjenas rebozadas y helado, fruta o lácteos de postre.

Asimismo, los alumnos pueden disfrutar de tapas, bocatas y hamburguesas en la cafetería de la Academia Militar por un precio asequible. Por ejemplo, un bocadillo de tortilla de patata por 2,5 €, una hamburguesa completa por 3,90 € o una ración de patatas bravas de 2,80 €.

