La tiranía de la estética en ‘prime time’: “A alguna le han pedido que adelgace para presentar y a otras las han vetado por considerarlas gordas o feas”

El Gran Prix ha sido el fenómeno del verano para los más nostálgicos, y aunque en esta nueva edición, 18 años más tarde, ha incluido novedades como la retirada de la vaquilla, mantiene otros elementos intactos. Para comprobarlo, ni siquiera es necesario colocarse las gafas violetas, esas que sirven para mirar el mundo de forma crítica y desde una perspectiva de género. Es más evidente que todo eso.

A lo largo de los años, la fórmula del Gran Prix se ha basado en Ramón García en compañía de mujeres presentadoras. Sin embargo, a diferencia de él, ninguna de ellas ha repetido, y en su lugar se encuentran la actriz Michelle Calvó y la youtuber Cristinini. Todas las mujeres que han compartido pantalla con García guardan aspectos comunes: son jóvenes, guapas y su ropa es mucho más corta y apretada que la de su compañero, que va en traje o camisa holgada.

Naiara Vink Larruskain, doctora en Comunicación y especializada en Género, realizó su tesis sobre las mujeres que trabajan en la televisión frente a la cámara y son esclavas de su imagen. Vink explica que lo primero que le llamó la atención cuando vio el Gran Prix de este verano es que ”se siguen reproduciendo los mismos estereotipos una y otra vez”, y a esto, añade que es una realidad que se repite en todas las cadenas y formatos de la televisión, “en Gran Prix es evidente, las chicas con una especie de top y él con una americana”.

Vink recuerda que cuando presento en 2021 su tesis, titulada La imagen de la periodista en los informativos y su influencia en el desarrollo profesional: percepciones de las reporteras y presentadoras en las principales cadenas privadas de televisión españolas, había sectores de la academia, e incluso de medios de comunicación, que no terminaron de entenderla, porque “hay una tendencia a considerar que como intensas o exageradas cuestiones que tienen que ver con nuestras desigualdades”.

“El sistema está muy bien preparado para hacernos creer que hay cuestiones que, al no ser excesivamente violentas, no importan, y las tomamos como hechos naturales o como contextos sobre los que no podemos intervenir”, señala como contrarréplica para aquellos que no entienden la cuestión de la tiranía de la belleza para las mujeres, tanto en la pantalla como fuera de ella.

“Dejamos pasar esas cuestiones, pero nos marcan, nos determinan, nos frustran, nos limitan, delimitan nuestro desarrollo profesional, y generan una mochila de malestares de género, pero al no ser tan violentas, no se consideran excesivamente políticas ni entran en la agenda de cuestiones sobre las que discutir”, denuncia la experta en género, que añade que se trata de un “ruido silencioso” que parece ajeno al mundo, pero está ahí.

“La tiranía de la estética impacta en las mujeres, porque hay hombres en informativos y en televisión que no son tan atractivos y no pasa nada”, concluye Vink después de entrevistar a 20 mujeres que trabajan frente a las cámaras. Sus testimonios son reveladores e Infobae España recogen algunas de las frases y anécdotas más llamativas:

“En la edición de Pedro Piqueras se le da bastante importancia al físico de las reporteras”.

“No es casualidad que la mayoría de las chicas que vemos en programas o informativos no superen los 40. La vida de una reportera tiene fecha de caducidad, no importa si es buena o no haciendo su trabajo. La de un reportero es ilimitada”.

“Quien decide quién está al frente de la cámara siempre opta por el mismo canon: mujer muy guapa, joven, morena de pelo y de piel, delgada y alta. Esta es la imagen de cadena predominante”.

“Existe una especie de regla no escrita: ropa que nos haga parecer más juveniles, con colores vivos, que nos hagan delgadas, sin escotes para no parecer frívolas”

“En TVE se valora mucho más en programas que en informativos, pero creo que la imagen de cadena se acerca más a la realidad porque hay un poco de todo. Y quizá al tener una plantilla muy envejecida, aparece más gente mayor. En el lado contrario situaría a La Sexta, esa cadena donde todas son jóvenes, altas, guapas y delgadas. Hay más reporteras que reporteros. Y los reporteros..., bueno, pues los reporteros no cumplen ningún canon de belleza”.

“Yo tengo compañeras que como no las sacan a la calle ante la cámara, se creen que no valen. Y todo porque eligen compañeras más guapas, que no digo yo que no valgan, que la mayoría son muy buenas. Pero son más guapas. Y las menos..., pues quedan relegadas a estar dentro de redacción y se les mina la moral”.

“A alguna le han pedido que adelgace para presentar y a otras las han vetado en pantalla por considerarles gordas o feas”

“El hombre no tiene que cumplir con unos cánones estéticos para ser considerado buen profesional. No hay más que encender la televisión y echar un vistazo”.

“Yo no he visto que a un reportero se le pida maquillarse para hacer un directo, sin embargo, sí he tenido la experiencia de ‘corre vete a maquillarte que te toca salir hacia el Congreso`”.

“La cadena en la que trabajo parecía muy estricta en general con la indumentaria, la estética..., y sentí la presión de mi jefe directo, juicios sobre mi físico o apariencia. Aunque él era muy machista y esa actitud era generalizada en todos los aspectos laborales ya por el hecho de ser mujer, no solo por el físico, el maquillaje o la ropa”.