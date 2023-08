El recado de Rubiales tras el billete de España a la final del Mundial: “Hemos olvidado a las personas con resentimiento que no suman”

Rubiales y Vilda se abrazan durante la celebración del pase a la final del Mundial (REUTERS).

El pitido final de la colegiada brasileña Alves Batista llevó el delirio a toda España. Las de Jorge Vilda, tras un final de infarto, consiguieron el billete para disputar la primera final de un Mundial femenino en la historia de España. El propio seleccionador, cuestionado durante meses, alzó la voz en el corro final que formaron tanto jugadoras como integrantes del cuerpo técnico. “Hemos puesto a todo un país de pie y ahora hay que sacarlos a la calle. ¡Estamos en la final!”. Las jugadoras tomaron sus últimas palabras y todas gritaron al unísono “a la final” mientras saltaban y celebraban el histórico pase a la final del Mundial.

Nada más pronunciar esas palabras, Jorge Vilda recibió los abrazos del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, quién además le defendió ante los medios de comunicación. “Lo que hemos aguantado ha sido mucho. Que se ponga en tela de juicio a Jorge Vilda, que es un hombre trabajador, un técnico top mundial, que ha renunciado a otras selecciones que le ofrecían más dinero y se quedó en España. Nosotros nos hemos quedado con las que han querido estar siempre, pero también con las que han valorado el gran trabajo que se ha hecho para crecer, y hemos olvidado a las personas con resentimiento que no suman. Ha seguido trabajando con su gente y no ha hecho caso a los que querían destruir”.

Gran evolución del fútbol femenino

La victoria de España va más allá de lo deportivo. Rubiales quiso destacar el trabajo de la Federación para que el fútbol femenino en España sigua su línea ascendente tanto a nivel federativo como en su repercusión. “Sé que hay mucha gente muy feliz. Han sido muchos años de trabajo. Cuando llegamos hace cinco años no había cuerpo técnico. Me acuerdo de los clubes más modestos. Somos capaces de ganar el Mundial. Es mucho trabajo, de mucha gente y nosotros hemos estado pendientes de todos lo que aman el país y lo quieren en lo más alto. En la final no os vamos a defraudar”.

Rubiales celebra junto a Esther González el pase a la final del Mundial (REUTERS).

“Desde la federación hemos hecho un ejercicio de reconstrucción con las que han querido estar siempre. Se ha hecho un esfuerzo muy grande para crecer. Estas mujeres tienen lo que se merecen. Tenemos el mejor equipo, no van a defraudar y si el fútbol hace justicia vamos a ser campeones”, destacó Rubiales sobre el hito histórico conseguido por la selección femenina.

El 20 de agosto será una fecha marcada en rojo en el calendario para todo un páis. Dentro de cinco días, España disputará su primera final de Mundial femenino ante Australia o Inglaterra con el objetivo de seguir haciendo historia y estampar la primera estrella femenina en el escudo.

