Kepa deja plantado al Bayern de Múnich y se acerca al Real Madrid

La lesión de larga duración de Thibaut Courtois alteró el mercado de fichajes del Real Madrid, que hasta ese momento estaba prácticamente cerrado a expensas de lo que ocurriera con Mbappé. Los seísmos generados tras el ‘terremoto’ Courtois alcanzaron a varios clubes y jugadores. Bono, actual zamora de LaLiga, fue uno de los primeros nombres relacionados con la portería blanca, pero su convocatoria para la próxima Copa África con Marruecos que le haría perderse el mes de enero ha sido el principal inconveniente. El precio solicitado por el Sevilla, de unos 30 millones, tampoco ha ayudado.

Otro de los nombres que irrumpió fue el de David de Gea. El ex del Manchester United es agente libre, lo que hubiera facilitado su llegada al Bernabéu años después de que aquel fax truncase su fichaje por el Madrid. Sin embargo, el escogido por Carlo Ancelotti y los dirigentes blancos ha sido finalmente Kepa Arrizabalaga. El meta de Ondárroa está muy cerca de cerrar su incorporación al conjunto madridista en forma de cesión. Este movimiento ha truncado los planes del Bayern de Múnich, equipo que estaba a escasos flecos de sellar su préstamo por una temporada.

Pero todo cambió a raíz de la lesión de Courtois. Según han confirmado a Infobae España fuentes cercanas a la operación, la oportunidad de llegar al Madrid enfrió las negociaciones entre el Bayern y el arquero hasta el punto de romperlas. Kepa era el escogido por los bávaros para suplir el hueco dejado por Yann Sommer, confirma la misma fuente, pero en las últimas horas su llegada se ha descartado casi por completo.

Cuenta con la bendición de Luis Llopis

Si finalmente, tal y como parece, el vasco, propiedad del Chelsea, termina recalando en el Bernabéu, se cerraría el círculo iniciado en 2018. Aquel año, cuando militaba en el Athletic, estuvo a punto de comprometerse con el Madrid. De hecho, ya había pasado una revisión médica cuando Zinedine Zidane, entonces entrenador blanco, frenó la incoporación de un guardameta que agradaba, y mucho, a Luis Llopis, preparador de porteros del Real Madrid en aquel momento y también ahora.

La salida de Kepa del Chelsea está motivada por la contratación de Robert Sánchez, que acaba de firmar con el equipo londinense. De Zerbi, técnico blue, pidió un portero que se sintiera cómodo comenzando las jugadas, y en ese aspecto, el exjugador del Athletic no convencía del todo al entrenador italiano.

Antes de que el Real Madrid se cruzara en el camino, Tuchel ya había convencido a Kepa, a quien le devolvió a la titularidad durante su etapa en el Chelsea. Hasta la llegada del técnico alemán, el español había sido suplente con Lampard y había perdido su sitio en la selección española. “No me dolió dejar la titularidad porque en España el nivel de porteros es muy alto. El seleccionador eligió otros jugadores. No me dolió especialmente, hay que aceptarlo”, afirmó Kepa, que ahora podría recalar en el Real Madrid y cumplir así su deseo de vestir de blanco cinco años después de su primer y fallido intento.

