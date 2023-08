Las 10 mejores ciudades y pueblos baratos para jubilarse en 2023: hay un destino español

Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. (Getty)

Hay muchas personas que cuando llegan a cierta edad y se van acercando a la jubilación, comienzan a pensar y hacer planes sobre lo que harán o donde vivirán cuando ya no trabajen y sus obligaciones no les anclen a una ciudad. Para muchos esto dependerá de los ahorros que hayan conseguido a lo largo de su vida, de las obligaciones que continúen teniendo o de la pensión que les quede, entre otras cuestiones. Lo que está claro es que más de uno aprovechará para hacer todo aquello que no ha tenido tiempo, como por ejemplo vivir en el extranjero.

De esta forma, una revista de Estados Unidos ha elaborado una lista con las mejores ciudades y pueblos para jubilarse este 2023. En concreto, se trata de lugares que resultan muy económicos para el bolsillo, lo que lo hace todavía más atractivo si cabe. Y no solo eso, sino que, además, en esta lista se ha colado un pueblo España. Se trata de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Aunque esta lista también la componen territorios de casi todos los continentes como Europa, América Latina y Asia. A diferencia de lo que se pueda pensar, en estos lugares tanto la vivienda como la vida resultan bastante asequibles, ya que se puede vivir en ellos con un pequeño presupuesto.

Te puede interesar: Así será la subida de las pensiones mínimas en 2024: la de jubilación aumentará 3.000 euros

Sanlúcar de Barrameda (España), con carreras de caballos en la playa y mucho vino de Jerez

Este pueblo situado en Cádiz es uno de los destinos de jubilados más asequibles de toda Europa, para sorpresa de muchos. Se trata de una ciudad de tamaño medio, ubicada en la costa del sol, la cual cuenta con una gran playa en la que se realiza su tradicional carrera de caballos. Además, esta localidad también es conocida por sus animados festivales y eventos y por la producción del vino de Jerez. Y es que, forma parte del Triángulo de Jerez (los tres pueblos vinícolas más importantes de la zona).

Te puede interesar: Esta es la pensión de jubilación que puedes cobrar si no has cotizado nunca a la Seguridad Social

Por otra parte, sus cálidas temperaturas que suelen mantenerse durante todo el año, sumado al atractivo de una vida asequible junto al mar, hacen de este uno de los mejores destinos en los que vivir tras la jubilación.

Chitré (Panamá), un pequeño pueblo con mucho ambiente

Se sitúa en la península de Azuero, a cuatro horas de la capital de Panamá. Destaca por su arquitectura colonial española y por su gran ambiente a pesar de ser un pequeño pueblo. Y no solo eso, sino que está muy cerca de una de las mejores playas del país. Cabe destacar que durante los últimos años ha experimentado un gran desarrollo, lo que ha permitido edificar grandes infraestructuras como centros sanitarios, carreteras y aceras, tiendas de alimentación e incluso centros comerciales que recuerdan a los Estados Unidos.

Todo ello, convierte a Chitré es una de las mejores opciones para jubilarse, dado que presenta muchas comodidades a pesar de ser una pequeña localidad.

Corozal. (Getty)

Corozal (Belice), una jubilación junto al mar

Este territorio se encuentra en la zona norte del Belice. Uno de sus grandes atractivos es que se encuentra en medio de la naturaleza y posee una costa de envidia. Coraza está en medio de una selva tropical, granjas tradicionales, pueblos rurales y costa caribeña. Y es que, muchos de sus ciudadanos deciden trasladarse a este distrito para vivir junto al mar en la Bahía de Corozal donde disfrutar de aguas tranquilas y seguras en las que poder navegar y realizar deportes acuáticos.

Aunque este lugar no cuenta con demasiados servicios, se sitúa cerca de Chetumal, en México, donde poder comprar productos estadounidenses y acceder a atención médica de calidad.

Pattaya (Tailandia), sus idílicas playas

El sudeste asiático es uno de los lugares más baratos de todo el mundo para vivir, aunque es importante destacar que su nivel de vida no es igual en todo el territorio. Pattaya es uno de los territorios en los que se puede disfrutar de una buena calidad de vida a un precio asequible. Las zonas de Naklua y Wongamat Beach ofrecen multitud de opciones de vivienda y un estilo de vida junto al mar. Además, esta primera cuenta con una de las mejores y más limpias playas de la zona.

Pattaya, Tailandia. (Getty)

George Town (Malasia), una mezcla cultura con un toque exótico

En esta ciudad se puede disfrutar de su mezcla de culturas e idiomas, dado que en la mayoría del territorio se habla inglés, aunque también se hablan otras lenguas, ya que llegan infinidad de extranjeros procedentes de distintos puntos del mundo. También es una de las ciudades más antiguas y mejor conservadas de Asia.

Por otra parte, se puede disfrutar de un gran contraste entre las zonas de primer mundo y las más exóticas. Y es que, junto a la ciudad, hay un asentamiento de elefantes en la playa, muy cerca de una selva tropical. Mientras que también cuenta con un campo de golf, unas hamacas en las que descansar y disfrutar del paisaje, y laderas de Penang Hill en las que hacer senderismo o dar un paseo.

Popoli (Italia), un pueblo entre las montañas

Esta localidad italiana se encuentra situada entre las montañas y colinas y está rodeada de campos y acantilados con pinos. Esto la convierte en un rincón del Viejo Mundo alejado del ajetreo y estrés de la ciudad. Un lugar ideal para realizar actividades al aire libre como senderismo, trekking, piragüismo o paseos con caballos, así como observar aves. Además de recorridos por los viñedos, huertas y distintas granjas.

En Popoli tan solo viven 5.000 ciudadanos, debido a que muchos de sus habitantes han decidido trasladarse a grandes ciudades. Esto ha provocado que los precios de sus viviendas se hayan reducido considerablemente y, por tanto, sea más asequibles para aquellas personas que quieran pasar allí su jubilación.

Otros territorios en los que pasar la jubilación

A estos territorios se suman también Cuenca, en Ecuador; Dalat, en Vietnam, donde se puede disfrutar de un plato de comida deliciosa por un euro; Medellín, en Colombia; o Puerto Plata, en República Dominicana.

Seguir leyendo: