Fernando Alonso se reivindica y responde a Alpine: “No se trata de ser joven, sino el más rápido”

Fernando Alonso vive una segunda juventud en la Fórmula 1. Lo ha demostrado desde su llegada a Aston Martin. A sus 42 años recién cumplidos, el asturiano ha demostrado que sigue siendo rápido y que cuando tiene un coche competitivo puede luchar por los puestos de cabeza. En la escudería británica nunca han visto en la edad de Fernando un obstáculo para su rendimiento, sin embargo, bien distinto fue el punto de vista de Alpine, su anterior equipo. De hecho, fue uno de los motivos que impidió renovar su contrato con la escudería francesa.

Otmar Szafnauer, jefe de equipo de Alpine, fue muy tajante. “Tenemos dos pilotos rápidos y jóvenes”, declaró refiriéndose a Ocon y Gasly y dejando entrever que Alonso y su veteranía no tenían hueco en la escudería gala. Palabras que el propio Fernando ha hecho que se vuelvan en su contra con los resultados obtenidos. Seis podios en la primera mitad de la temporada y el tercer puesto de la clasficiación general, primero de los mortales después de los Red Bull, así los corroboran.

“Desde que empezó la temporada llevo leyendo lo de mi edad”

Con el paso de los años Alonso ha ido perdiendo pelos en la lengua y ya no se la muerde a la hora de responder a sus detractores. “Desde que empezó la temporada llevo leyendo, escuchando y respondiendo a que ‘casi’ tenía 42 años... ahora puedo decir que ya los tengo. No se trata de la juventud, se trata de ir rápido. Creo que la gente ha visto que no hay un gran cambio cuando tienes 41 años o cuando tienes 25 . Está más en tu cabeza, en la motivación, en cómo abordas los fines de semana”, explica.

Tras unas temporadas en las que jóvenes pilotos como Mick Schumacher, Mazepin y Sargeant, entre otros, no están cumpliendo con las expectativas, las escuderías han optado por seguir la línea marcada por Aston Martin y confiar en viejos rockeros como Magnussen, Hulkenberg y recientemente Ricciardo. “Las escuderías apuestan por la experiencia como AlphaTauri con Daniel”, recalca Alonso.

En camino de recuperar la competitivad del principio

Fernando ha vuelto a brillar en Fórmula 1. Consiguió seis podios al principio de temporada que dispararon la ilusión en el box de Aston Martin e hicieron que la caída hasta la cuarta fila de la parrilla fuese más dura. Sin embargo, los ingenieros y el propio Alonso trabajan de la mano para subsanar los errores y volver a recuperar la competitividad del inicio de campaña. “Estoy feliz donde estoy, hay un proyecto aquí hacia el futuro. Estoy muy orgulloso”, afirma cuando le preguntan sobre el futuro.

“Sería bueno tener una bola de cristal antes de tomar la decisión de cambiar de equipo y conocer el futuro. Obviamente nunca se sabe. Ha sido una primera mitad de temporada de ensueño. Somos terceros en el campeonato de constructores y en el de pilotos. Era imposible pensar de esta manera cuando inició la temporada”, explica Fernando que aún tiene más de dos semanas para preparar el regreso a los asfaltos en Zandvoort.

